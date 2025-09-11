Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'ENA en deuil après le décès de Djimrabeye Romain


Alwihda Info | Par - 11 Septembre 2025


L'École nationale d’administration (ENA) a annoncé avec tristesse le décès de Monsieur Djimrabeye Romain, survenu le 23 août 2025 en Chine. Lauréat de la 17e promotion en section diplomatie, il était fonctionnaire à la Direction du Protocole du ministère des Affaires étrangères.


L'ENA a rendu hommage à un ancien élève "exemplaire", saluant son sens du devoir, son engagement et sa loyauté envers la Nation. La direction de l'école a adressé ses sincères condoléances à sa famille, à ses camarades de promotion et à ses collègues, leur exprimant sa solidarité en cette période de deuil.
