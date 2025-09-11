Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda

Le nouveau le délégué du pétrole, des mines et de la géologie a officiellement pris ses fonctions ce jeudi 11 septembre, lors d’une cérémonie présidée par le secrétaire général de la province de Sila, Ali M'bodou Djibrine, en présence de l’inspecteur du ministère, des autorités administratives civiles et militaires.



Après le discours bilan du délégué sortant, le secrétaire général de la province, a procédé à l'installation du nouveau délégué, l'invitant à une collaboration concertée pour mener à bien la mission qui lui est confiée.



Dans son mot d'installation, le délégué entrant, Ali Alkhlil Hileou, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités pour sa nomination, tout en assurant de son engagement à œuvrer pour la concrétisation de la politique gouvernementale en matière de pétrole, de mines et de géologie.