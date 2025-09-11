Tchad : ARCHI, fer de lance de la microfinance islamique au Tchad

Une finance enracinée dans les valeurs



La microfinance islamique repose sur des principes clairs : interdiction de l’intérêt (riba), partage équitable des profits et des pertes, refus de la spéculation et orientation exclusive vers des activités licites (halal). Loin de l’idée de l’argent comme simple marchandise, elle rappelle que le capital n’a de valeur que s’il est associé au travail et à l’initiative humaine. ARCHI a fait de cette philosophie son socle, en proposant des services qui placent l’humain au centre et qui répondent aux besoins économiques réels des ménages et des petites entreprises.



Archi Microfinance Islamique, une approche pragmatique



Concrètement, l’entreprise met à la disposition de ses clients une gamme variée de produits financiers islamiques : Mourabaha (financement de biens ou d’équipements, avec paiement échelonné et marge bénéficiaire transparente), Moudaraba et Mousharaka (partenariats entre capital et travail, dans lesquels profits et pertes sont partagés équitablement), ou encore le Qard Hassan (prêts sans intérêts, destinés à soutenir les plus fragiles). Chaque financement s’accompagne d’un suivi rigoureux et d’un accompagnement personnalisé, afin de garantir la viabilité des projets et d’encourager une véritable autonomie économique.