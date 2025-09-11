Tchad : ARCHI, fer de lance de la microfinance islamique au Tchad

Une finance enracinée dans les valeurs
La microfinance islamique repose sur des principes clairs : interdiction de l’intérêt (riba), partage équitable des profits et des pertes, refus de la spéculation et orientation exclusive vers des activités licites (halal). Loin de l’idée de l’argent comme simple marchandise, elle rappelle que le capital n’a de valeur que s’il est associé au travail et à l’initiative humaine. ARCHI a fait de cette philosophie son socle, en proposant des services qui placent l’humain au centre et qui répondent aux besoins économiques réels des ménages et des petites entreprises.
Archi Microfinance Islamique, une approche pragmatique
Concrètement, l’entreprise met à la disposition de ses clients une gamme variée de produits financiers islamiques : Mourabaha (financement de biens ou d’équipements, avec paiement échelonné et marge bénéficiaire transparente), Moudaraba et Mousharaka (partenariats entre capital et travail, dans lesquels profits et pertes sont partagés équitablement), ou encore le Qard Hassan (prêts sans intérêts, destinés à soutenir les plus fragiles). Chaque financement s’accompagne d’un suivi rigoureux et d’un accompagnement personnalisé, afin de garantir la viabilité des projets et d’encourager une véritable autonomie économique.
Des résultats concrets sur le terrain
Archi Microfinance Islamique déploie ses activités aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines. En campagne, les petits producteurs agricoles trouvent enfin les moyens d’accéder aux intrants et aux équipements nécessaires à l’amélioration de leurs rendements. En ville, l’entreprise soutient particulièrement les femmes entrepreneures et les jeunes porteurs de microprojets, en leur offrant les ressources nécessaires pour lancer et développer leurs activités. Au-delà des financements, Archi Microfinance Islamique promeut la solidarité en intégrant des mécanismes inspirés du zakat et de l’entraide communautaire, renforçant ainsi le tissu social autour des projets financés.
Un levier d'inclusions financière
Dans un pays où l’exclusion bancaire reste élevée, Archi Microfinance Islamique démontre que la finance peut être à la fois éthique et inclusive. Son action contribue à l’émergence d’un tissu économique résilient, capable de créer des emplois et de réduire la pauvreté. À l’heure où le Tchad cherche à diversifier son économie et à renforcer la cohésion sociale, Archi Microfinance Islamique apparaît comme un acteur stratégique de la microfinance islamique et un modèle inspirant pour l’ensemble du Sahel.
