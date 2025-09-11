Alwihda Info
AFRIQUE

Bangui : avenue au nom du défunt Maréchal Idriss Déby Itno, symbole de fraternité entre le Tchad et la RCA


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Septembre 2025



Bangui : avenue au nom du défunt Maréchal Idriss Déby Itno, symbole de fraternité entre le Tchad et la RCA
En marge de la Conférence des Chefs d’État de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) qui se tient à Bangui, le Président de Transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a visité ce samedi l’avenue Maréchal Idriss Déby Itno, inaugurée dans la capitale centrafricaine.

Cette artère porte désormais le nom de l’ancien Président tchadien, disparu en avril 2021, en hommage à sa mémoire et en reconnaissance des liens historiques unissant le Tchad et la République centrafricaine.

Selon Mahamat Idriss Déby Itno, cette dénomination traduit « un symbole éloquent de la profondeur des liens d’amitié et de fraternité entre le Tchad et la RCA », mais aussi « un hommage vibrant rendu par le peuple centrafricain à la mémoire du défunt Maréchal, tout en honorant la République du Tchad ».

Le chef de l’État tchadien a souligné que cette initiative illustre la solidité des relations bilatérales, façonnées par une histoire commune, une géographie partagée, des liens culturels et familiaux, et consolidées par une coopération mutuellement bénéfique.

« Nos deux peuples partagent une communauté de destin marquée par la compréhension, l’estime réciproque et la volonté commune d’édifier une relation de fraternité et de bon voisinage exemplaire », a-t-il affirmé.

Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé sa gratitude au peuple centrafricain et à son homologue, le Président Faustin Archange Touadéra, pour « ce geste de haute signification qui immortalise la mémoire du Maréchal Idriss Déby Itno ».


