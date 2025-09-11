Alwihda Info
Tchad : Avis d'Appel d'Offres pour acquisition des équipements de protection individuelle (Projet PAAET)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Septembre 2025


La République du Tchad a reçu un Don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer les activités du Projet d'Accroissement de l'Accès à l'Energie au Tchad (PAAET), et a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l'acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour le Personnel Technique de la SNE).


Veuillez télécharger ci-dessous la version complète de l'Avis d'Appel d'Offres en format PDF. 
aao_equipements_de_protection_individuelle.pdf AAO Equipements de Protection Individuelle.pdf  (148.45 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Tchad : révision de la Constitution, le Pr Maoudinodji dénonce une menace pour l'État de droit

