Tchad : condamnation ferme de l’attaque israélienne contre des résidences civiles à Doha

Dans un communiqué officiel, le Tchad a dénoncé « avec la plus grande fermeté » cette agression, qualifiée d’injustifiable, constituant une violation flagrante du droit international, ainsi qu’une atteinte grave à la souveraineté du Qatar et une menace directe à la sécurité de ses populations.



Le gouvernement tchadien a réaffirmé son attachement aux principes du droit international, notamment au respect de la souveraineté des États et à la résolution pacifique des différends.



Le Tchad a également tenu à réitérer sa solidarité et son soutien à l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, ainsi qu’à son peuple. Le communiqué appelle en outre la communauté internationale à se mobiliser pour prévenir toute escalade supplémentaire et préserver la paix et la stabilité dans la région.