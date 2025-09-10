Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Tchad : condamnation ferme de l’attaque israélienne contre des résidences civiles à Doha


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Septembre 2025


N’Djamena - Le gouvernement tchadien a exprimé, par la voix du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, son indignation face à l’attaque israélienne ayant visé des résidences civiles à Doha, au Qatar, le 9 septembre 2025.


Tchad : condamnation ferme de l’attaque israélienne contre des résidences civiles à Doha
Dans un communiqué officiel, le Tchad a dénoncé « avec la plus grande fermeté » cette agression, qualifiée d’injustifiable, constituant une violation flagrante du droit international, ainsi qu’une atteinte grave à la souveraineté du Qatar et une menace directe à la sécurité de ses populations.

Le gouvernement tchadien a réaffirmé son attachement aux principes du droit international, notamment au respect de la souveraineté des États et à la résolution pacifique des différends.

Le Tchad a également tenu à réitérer sa solidarité et son soutien à l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, ainsi qu’à son peuple. Le communiqué appelle en outre la communauté internationale à se mobiliser pour prévenir toute escalade supplémentaire et préserver la paix et la stabilité dans la région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/09/2025

Tchad : à Sarh, l'ONG ZONAL lance le projet de gouvernance locale sur les droits de l’enfant

Tchad : à Sarh, l'ONG ZONAL lance le projet de gouvernance locale sur les droits de l’enfant

Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation 09/09/2025

Populaires

RCA : don de la Fondation SAEMAUL à la République centrafricaine

09/09/2025

Tchad : cérémonie de présentation et de dédicace du livre de Zara Tchari

09/09/2025

​Tchad : la modification de l’article 77 de la Constitution soulève des inquiétudes

09/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter