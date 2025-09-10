Alwihda Info
INTERNATIONAL

Coopération : le Kazakhstan fait de la RDC son partenaire « important et fiable » en Afrique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Septembre 2025


La première visite d’Etat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan a été marquée par une grandiose cérémonie organisée ce mercredi au palais présidentiel d’Akorda au cœur de la ville d’Astana.


À son arrivée, le chef de l’Etat congolais a été accueilli sur le parvis du palace par son homologue Kazakh Kassym- jomart Tokayev.

Après la présentation des délégations respectives et la parade d’honneur, les deux chefs d’Etat ont eu deux importantes séances bilatérales, en groupe restreint puis en délégation élargie, qui leur ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération.

Il s’agit des domaines des ressources naturelles et les chaînes de valeurs industrielles ; l’agriculture ; les infrastructures ; le transport et logistique ; l’énergie ; le climat ainsi que l’éducation. Dans son allocution de circonstance, le président Tokayev a indiqué que la RDC est « le partenaire important et fiable » de son pays en Afrique. « Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la RDC dans divers domaines ; et il existe toutes les possibilités d’approfondir la coopération dans ces domaines », a dit le président Kazakh.

« Nous partageons des intentions politique de haut niveau, nous disposons d’un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires », a dit le président kazakh avant d’ajouter que « les résultats des négociations d’aujourd’hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle.» « Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays », a conclu le président Tokayev.

De son côté, le président Tshisekedi a fait part de sa satisfaction à l’issue des pourparlers avec la partie Kazakhe. Il a promis de s’engager pour la matérialisation de ses engagements. Deux mémorandums d’entente (MOU) ont été signés entre les officiels des deux pays.

Le premier mémorandum d’entente signé par la ministre d’Etat aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et son homologue Murat Nuetileu porte sur les consultations politiques et diplomatiques. Le deuxième accord de coopération dans les domaines des mines et de géologie a été signé par le ministre des mines Louis Watum et Yersayin Nagaspaev, ministre de l’Industrie et de la Construction de la République du Kazakhstan.

En marge de cette visite d’Etat, la président du conseil d’administration de la Gecamines, Guy Robert Lukama Nkunzi a signé un accord de collaboration avec l’entreprise Kazakhe Eurasian Ressources Group (ERG) installée à Kolwezi en RDC. Par ailleurs, en présence des officiels congolais et kazakhs, le président Kassym- jomart Tokayev a décoré son hôte de marque Félix Tshisekedi de « la plus haute distinction civique » réservée aux chefs d’Etat étrangers.

