Tchad : à Abéché, une cérémonie pour honorer le Moufti du Tchad et les lauréats d’une compétition coranique

Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Adam Mouzal Djada, a animé un point de presse ce mercredi 10 septembre 2025, au siège dudit Conseil.



Au cours de cette rencontre avec les médias, Cheikh Adam Mouzal Djada a annoncé l’organisation d’une grande cérémonie en l'honneur du Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Alnour Alhilou, lauréat du prestigieux prix de l’Imam Al-Kourafi, décerné au Caire, en Égypte.



L’événement visera également à célébrer deux jeunes Tchadiens qui se sont distingués lors d’une compétition internationale de récitation du Saint Coran, tenue le mois dernier en Arabie Saoudite, en remportant respectivement la première et la deuxième place. La cérémonie est prévue pour le mardi 16 septembre 2025, tandis que l’accueil officiel du Moufti aura lieu la veille, soit le lundi 15 septembre 2025.



À cette occasion, Cheikh Adam Mouzal Djada a lancé un appel à toute la population pour une mobilisation massive lors de l’accueil et de la cérémonie, afin de témoigner de la reconnaissance et de la fierté nationale envers ces dignes représentants du Tchad.