Tchad : dans la Tandjilé, dotation en kits de gouvernance du projet PASS-PRIN

La délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, a réceptionné ce 10 septembre 2025 une dotation en kits de gouvernance du projet PASS-PRIN. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama.



Cette dotation à la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé en kits de gouvernance, des matériels informatiques et bureautiques, est composée d’un ordinateur, un projecteur, une imprimante, un fauteuil bureau, une table bureau, 5 chaises, un petit générateur de 5kwa et un stabilisateur 1000wa, ainsi que des vélos VTT de marque Hero, pour faciliter les déplacements des agents de santé communautaire, pour la réalisation de leurs activités sur le terrain, et des ustensiles de cuisine.



En remettant ce don, le chef de projet, Abdelkerim Abakar, a souligné que pour la pérennisation des acquis de ses actions, son institution, a jugé indispensable de doter les structures sanitaires et communautaires des moyens et matériels nécessaires, pour assurer un suivi régulier des activités. A cela s’ajoute un don de 15 motos de cross, offert par l’UNICEF et une ambulance par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, ainsi qu’un véhicule de marque Toyota, a été également remis par le projet PASS-PRIN au district sanitaire de Deressia.



Réceptionnant, ces dotations, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, a remercié le gouvernement et ses partenaires au développement, pour avoir offert ces matériels pour le bien-être de la population de la Tandjilé.



Par la même occasion, il demande au délégué provincial de la santé Publique de veiller sur l’entretien et la bonne répartition. Quant au délégué Dr Adjibera Jean Baptiste, ces matériels iront directement au concernés. Il rassure le donateur que ces dotations seront utilisées à bon escient.



Il faut signaler que c’est dans le cadre du projet d’amélioration des soins de santé primaire et nutritionnelle dans les districts sanitaires de Laï, que ce don a été offert.