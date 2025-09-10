CEMAC : ouverture à Bangui de la 16ème Conférence des chefs d’Etat

Les assises placées sous le thème, « une volonté politique commune clairement assumée au service des peuples de l’Afrique Centrale », ont permis aux dirigeants d’examiner en profondeur la situation politique, économique et financière de la sous-région, et de prendre des mesures afin de redresser la situation, de renforcer l’intégration et le fonctionnement de l’institution communautaire.



C’est un retour marqué du sceau de l’histoire. Seize ans après, Bangui, pays de siège de l’institution communautaire, accueille à nouveau le sommet de la CEMAC. L’événement consacre la capitale centrafricaine comme lieu stratégique de concertation, et fait d’elle le centre de gravité des grandes décisions politiques et économiques de la sous-région.



Un décor solennel pour un sommet aux enjeux considérables. Les chefs d’État sont appelés à examiner en profondeur la situation économique et financière de la zone. Car, le constat est préoccupant. Des réserves de change en baisse, une dette qui continue de peser lourdement, et une reprise économique encore timide.



Le mécanisme de financement de la communauté, la taxe d’intégration, connaît de graves difficultés, menaçant le bon fonctionnement des institutions. Ces défis sont d’ailleurs revenus dans le discours inaugural du président sortant et hôte du sommet, Pr Faustin-Archange Touadéra.



Il a aussi noté le contexte politique avec l’élection présidentielle organisée avec succès au Gabon, et celles prévues dans les prochains mois au Cameroun et dans son pays, la RCA, voyant en ces consultations électorales comme des fenêtres de respiration de la démocratie. Pour lui, la vigilance doit être de mise sur le terrain économique, avec un taux de croissance en deçà des objectifs et loin de répondre aux besoins démographiques. Le bilan de sa mandature brossé met en avant des chantiers majeurs engagés et poursuivis et des avancées concrètes.



Mais beaucoup reste à faire, prévient-il. Autrement dit, il faut plus de rigueur budgétaire, une meilleure gestion de la dette et une discipline accrue dans le rapatriement des recettes issues des ressources extractives. Mais le sommet ne s’est pas limité aux chiffres. Les discussions ont aussi porté sur une autre réforme institutionnelle importante au sein du parlement communautaire censée renforcer la légitimité démocratique de l’institution.



La question de la fusion CEMAC-CEEAC a fait également l’objet d’échanges ; un projet de fusion annoncé comme déterminant pour l’érection d’un espace économique et monétaire unifié. Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a, au cours de la séance à huis clos, livré un discours axé sur deux priorités absolues : la souveraineté monétaire et la sécurité collective. Sur la question monétaire, le chef de l’État a dressé un constat clair.



L’affaiblissement des réserves de change, analyse-t-il, fragilise directement la stabilité du Franc CFA et la capacité des États à subvenir à leurs besoins essentiels. Mais plutôt, que de céder à la précipitation, il appelle à la prudence. Pour lui, la réforme de la monnaie mérite un sommet extraordinaire entièrement dédié à cette question.



Quant à la sécurité, fort de l’expérience d’un pays en première ligne contre le terrorisme, le Président tchadien a martelé une évidence : il ne peut y avoir d’intégration économique sans sécurité partagée. Les frontières poreuses, livrées aux trafics et aux menaces terroristes, sont pour lui, le principal obstacle à l’avenir de la communauté.



Sa proposition réside dans une mutualisation des moyens de défense, la mise en place d’une force régionale de réaction rapide et l’érection de la sécurité en pilier central de l’intégration, au même titre que la monnaie. Le chantier est immense, les défis multiples, mais l’esprit affiché à Bangui rassure le président de la République, notamment au regard de la présidence tournante désormais assurée par son homologue congolais Denis Sassou-Nguesso, exprimant sa confiance pour guider la communauté dans une période décisive.