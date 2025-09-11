Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental


Alwihda Info | Par Djikoloum Frédéric Ngardodjim - 11 Septembre 2025



Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental
Commencés le 25 août dernier, les travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental, axés sur l’examen et d’adoption du budget provincial pour l’année 2025, ont pris fin ce jeudi 11 septembre 2025.

C’est la salle de réunion du gouvernorat de Doba qui a abrité ces assises présidées par le président du conseil provincial du Logone Oriental, Obedjé Dieudonné, en présence du 1er magistrat de ladite province et diverses couches socioprofessionnelles.

Le budget assorti de cette session qui a duré 18 jours est d’un montant de 5 milliards 143 millions 417 mille 478 FCFA. Pour le président du conseil provincial du Logone Oriental, Obedjé Dieudonné, ce budget permettra de poser les jalons d’une nouvelle vision qui jettera les bases du véritable décollage de cette circonscription, si les moyens sont mis à temps à leur disposition.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Oriental Toké Dady félicite le conseil provincial pour le travail effectué et l’exhorte à privilégier l’intérêt de la province au-dessus des intérêts personnels. A noter qu’au nom des membres du conseil provincial, le président de cette institution a promis la gestion rationnelle et transparente des ressources à mobiliser pour aider le Logone Oriental à se hisser au premier rang des provinces.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/09/2025

Tchad : dans la Tandjilé, dotation en kits de gouvernance du projet PASS-PRIN

Tchad : dans la Tandjilé, dotation en kits de gouvernance du projet PASS-PRIN

Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat 10/09/2025

Populaires

CEMAC : ouverture à Bangui de la 16ème Conférence des chefs d’Etat

10/09/2025

Tchad : dans la Tandjilé, dotation en kits de gouvernance du projet PASS-PRIN

10/09/2025

Robots showcase cutting-edge capabilities at 2025 World Robot Conference

10/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter