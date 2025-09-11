Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

Commencés le 25 août dernier, les travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental, axés sur l’examen et d’adoption du budget provincial pour l’année 2025, ont pris fin ce jeudi 11 septembre 2025.



C’est la salle de réunion du gouvernorat de Doba qui a abrité ces assises présidées par le président du conseil provincial du Logone Oriental, Obedjé Dieudonné, en présence du 1er magistrat de ladite province et diverses couches socioprofessionnelles.



Le budget assorti de cette session qui a duré 18 jours est d’un montant de 5 milliards 143 millions 417 mille 478 FCFA. Pour le président du conseil provincial du Logone Oriental, Obedjé Dieudonné, ce budget permettra de poser les jalons d’une nouvelle vision qui jettera les bases du véritable décollage de cette circonscription, si les moyens sont mis à temps à leur disposition.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Oriental Toké Dady félicite le conseil provincial pour le travail effectué et l’exhorte à privilégier l’intérêt de la province au-dessus des intérêts personnels. A noter qu’au nom des membres du conseil provincial, le président de cette institution a promis la gestion rationnelle et transparente des ressources à mobiliser pour aider le Logone Oriental à se hisser au premier rang des provinces.