Tchad : au Guéra, malgré la saison pluvieuse, inquiétude des cultivateurs face aux attaques des insectes

La saison pluvieuse de cette année s'annonce sous de bons auspices dans la province du Guéra. Les premières pluies ont été favorables et les champs verdissent à vue d'œil, suscitant l'espoir chez les agriculteurs.



Cependant, une inquiétude demeure dans l'esprit des cultivateurs, avec l'arrivée des insectes appelés « Cloyopter » qui vient de détruire les épis de mil et de sorgho.



Mouctar Haroune, chef de village de Gamé et président sous-préfectoral des cultivateurs de Baro dans le département du Guéra explique : La situation est d'autant plus préoccupante surtout le « beréberé » que son rendement serait insuffisant, et pourrait affecter la sécurité alimentaire des populations locales.



Face à cette situation les cultivateurs appellent au gouvernement de penser à leur triste sort.