Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Guéra, malgré la saison pluvieuse, inquiétude des cultivateurs face aux attaques des insectes


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 28 Octobre 2025



Tchad : au Guéra, malgré la saison pluvieuse, inquiétude des cultivateurs face aux attaques des insectes
La saison pluvieuse de cette année s'annonce sous de bons auspices dans la province du Guéra. Les premières pluies ont été favorables et les champs verdissent à vue d'œil, suscitant l'espoir chez les agriculteurs.

Cependant, une inquiétude demeure dans l'esprit des cultivateurs, avec l'arrivée des insectes appelés « Cloyopter » qui vient de détruire les épis de mil et de sorgho.

Mouctar Haroune, chef de village de Gamé et président sous-préfectoral des cultivateurs de Baro dans le département du Guéra explique : La situation est d'autant plus préoccupante surtout le « beréberé » que son rendement serait insuffisant, et pourrait affecter la sécurité alimentaire des populations locales.

Face à cette situation les cultivateurs appellent au gouvernement de penser à leur triste sort.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/10/2025

Tchad : le gouvernement suspend les activités du Bureau exécutif national et du Comité de crise de l’UNET

Tchad : le gouvernement suspend les activités du Bureau exécutif national et du Comité de crise de l’UNET

Anne Hidalgo à N'Djamena : Un nouvel élan pour la coopération entre Paris et la capitale tchadienne Anne Hidalgo à N'Djamena : Un nouvel élan pour la coopération entre Paris et la capitale tchadienne 27/10/2025

Populaires

Tchad : Préparatifs et préoccupations majeures au Barh El Gazel avant la visite du Ministre de la Fonction Publique

27/10/2025

​15 jours avant le Forum sur le commerce et l’investissement Tchad–Émirats arabes unis

27/10/2025

Sécurité nationale : Pour Denis Sassou-N’Guesso, l’opération « traque des grands bandits » durera dans le temps

27/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter