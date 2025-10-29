Tchad : à N’Djamena, des hommes en treillis se servent dans les troupeaux des pauvres à Ambata

Dans ce quartier populaire situé non loin du rond-point Pneus, la colère monte. Des habitants dénoncent des abus répétés de certains gendarmes qui, au lieu d’assurer leur sécurité, s’en prennent à leurs biens.



Les chèvres, principale richesse des familles modestes, deviennent la cible de ces hommes censés faire respecter la loi. « Ils viennent, prennent nos chèvres et disent qu’elles ont mangé leurs affaires. Après, ils les tuent et les mangent devant tout le monde », raconte un habitant, impuissant.



À Ambata, tout le monde connaît l’histoire. Les bêtes disparaissent les unes après les autres, et ceux qui osent protester sont menacés. Les familles, déjà éprouvées par la cherté de la vie, voient leur maigre source de revenu s’envoler sous les yeux d’une autorité silencieuse. Ce qui choque les habitants, ce n’est pas seulement la perte de leurs animaux, mais le sentiment d’injustice et d’humiliation.



Comment comprendre que ceux qui portent l’uniforme, symbole de discipline et de protection, se comportent en prédateurs ? « Nous n’avons plus confiance. Quand on voit un gendarme, on cache nos chèvres comme si on cachait de l’or », témoigne une mère de famille.



Ambata réclame justice et respect. Les habitants appellent la hiérarchie de la gendarmerie et les autorités municipales à se saisir de cette affaire. L’impunité, disent-ils, ne peut plus être la règle. Car derrière chaque chèvre mangée, c’est une famille qui pleure, un enfant qui perd son espoir, et une communauté qui s’interroge sur le sens même de l’autorité publique.