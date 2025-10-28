Tchad : Au Salamat, un sous-préfet recrute des enseignants bénévoles pour sauver l’école d’Ardo

Située à 65 km à l’est d’Am-Timan, dans le département de Bahr-Azoum, Ardo fait partie des nouvelles sous-préfectures récemment créées dans la province du Salamat. Comme beaucoup de localités de la région, elle fait face à d’importantes difficultés dans le domaine éducatif, notamment au démarrage des cours faute d’enseignants.



Face à cette situation, le sous-préfet Bichara Brahim Bakhit a pris les devants. Il a recruté trois enseignants bénévoles — un enseignant retraité venu d’Am-Timan, un jeune pasteur local et un habitant d’Ardo motivé à contribuer à la formation des enfants.



En l’absence d’enseignants affectés par l’État, ces trois volontaires sont pris en charge personnellement par le sous-préfet. Ce dernier a par ailleurs averti que des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre des enseignants absents de leur poste.



Ce geste fort traduit un leadership engagé, une responsabilité citoyenne exemplaire et une réelle volonté de garantir à chaque enfant d’Ardo le droit fondamental à l’éducation.