Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Au Salamat, un sous-préfet recrute des enseignants bénévoles pour sauver l’école d’Ardo


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 28 Octobre 2025


Les élèves de l’école de la sous-préfecture d’Ardo se sont rendus, ce lundi 27 octobre 2025, chez le sous-préfet Bichara Brahim Bakhit pour lui exprimer leur profonde reconnaissance. Depuis sa nomination, il ne ménage aucun effort pour soutenir le développement de l’éducation dans cette jeune sous-préfecture.


Tchad : Au Salamat, un sous-préfet recrute des enseignants bénévoles pour sauver l’école d’Ardo
Située à 65 km à l’est d’Am-Timan, dans le département de Bahr-Azoum, Ardo fait partie des nouvelles sous-préfectures récemment créées dans la province du Salamat. Comme beaucoup de localités de la région, elle fait face à d’importantes difficultés dans le domaine éducatif, notamment au démarrage des cours faute d’enseignants.

Face à cette situation, le sous-préfet Bichara Brahim Bakhit a pris les devants. Il a recruté trois enseignants bénévoles — un enseignant retraité venu d’Am-Timan, un jeune pasteur local et un habitant d’Ardo motivé à contribuer à la formation des enfants.

En l’absence d’enseignants affectés par l’État, ces trois volontaires sont pris en charge personnellement par le sous-préfet. Ce dernier a par ailleurs averti que des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre des enseignants absents de leur poste.

Ce geste fort traduit un leadership engagé, une responsabilité citoyenne exemplaire et une réelle volonté de garantir à chaque enfant d’Ardo le droit fondamental à l’éducation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/10/2025

Tchad : Préparatifs et préoccupations majeures au Barh El Gazel avant la visite du Ministre de la Fonction Publique

Tchad : Préparatifs et préoccupations majeures au Barh El Gazel avant la visite du Ministre de la Fonction Publique

Tchad : Don de fournitures scolaires en faveur du Batha Ouest Tchad : Don de fournitures scolaires en faveur du Batha Ouest 27/10/2025

Populaires

​15 jours avant le Forum sur le commerce et l’investissement Tchad–Émirats arabes unis

27/10/2025

Sécurité nationale : Pour Denis Sassou-N’Guesso, l’opération « traque des grands bandits » durera dans le temps

27/10/2025

Tchad : ouverture de l’atelier national de validation du Plan stratégique de développement du secteur des hydrocarbures 2025-2030

28/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter