Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’OF/MPS forme 100 femmes en couture et en informatique pour promouvoir leur autonomie


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 29 Octobre 2025


​À l’initiative de l’Organisation des Femmes du Mouvement Patriotique du Salut (OF/MPS), une formation axée sur la couture et l’informatique destinée à 100 femmes issues des milieux défavorisés a été officiellement lancée ce mardi 28 octobre 2025 au siège de l’organisation, situé au quartier Bololo, dans le 2ᵉ arrondissement de N’Djamena.


Tchad : L’OF/MPS forme 100 femmes en couture et en informatique pour promouvoir leur autonomie
Dans son allocution, la présidente de l’OF/MPS, Amira Idriss Déby Itno, a précisé que cette initiative s’inscrit dans la dynamique du nouveau bureau exécutif de l’organisation et s’aligne pleinement sur la vision du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, notamment le volet n°5 de son programme de société, consacré à l’autonomisation de la femme tchadienne.

« Il s’agit d’encadrer des bâtisseuses d’avenir, des porteuses d’espoir et des artisanes du changement. L’objectif n’est pas seulement de vous former, mais de vous accompagner dans votre réinsertion sociale et votre suivi professionnel, afin que chaque compétence acquise devienne une source de revenu », a déclaré Amira Idriss Déby Itno, avant de réaffirmer l’engagement du MPS, à travers l’OF/MPS, à poursuivre cette mission pour libérer le potentiel des femmes tchadiennes.

Pour la réussite du programme, deux salles de formation ont été spécialement aménagées afin de garantir un apprentissage optimal et de doter ces femmes d’outils pratiques pour leur indépendance économique et sociale.

L’OF/MPS prévoit d’étendre cette initiative à l’ensemble des 10 arrondissements de N’Djamena, avec pour ambition d’impacter durablement la condition féminine dans la capitale.

La cérémonie s’est achevée par la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi le lancement officiel de cette première phase de formation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/10/2025

Tchad : à N’Djamena, cinq jeunes évitent la prison ferme après des accusations de drogue

Tchad : à N’Djamena, cinq jeunes évitent la prison ferme après des accusations de drogue

Tchad : Préparatifs et préoccupations majeures au Barh El Gazel avant la visite du Ministre de la Fonction Publique Tchad : Préparatifs et préoccupations majeures au Barh El Gazel avant la visite du Ministre de la Fonction Publique 27/10/2025

Populaires

Mali : le ministre de la Sécurité lance officiellement la reprise de la production du e-Passeport AES sécurisé

28/10/2025

Tchad : au Guéra, malgré la saison pluvieuse, inquiétude des cultivateurs face aux attaques des insectes

28/10/2025

Tchad : Abakar Allamine Dangaya réélu à la tête du CNJT

28/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter