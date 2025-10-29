Tchad : L’OF/MPS forme 100 femmes en couture et en informatique pour promouvoir leur autonomie

Dans son allocution, la présidente de l’OF/MPS, Amira Idriss Déby Itno, a précisé que cette initiative s’inscrit dans la dynamique du nouveau bureau exécutif de l’organisation et s’aligne pleinement sur la vision du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, notamment le volet n°5 de son programme de société, consacré à l’autonomisation de la femme tchadienne.



« Il s’agit d’encadrer des bâtisseuses d’avenir, des porteuses d’espoir et des artisanes du changement. L’objectif n’est pas seulement de vous former, mais de vous accompagner dans votre réinsertion sociale et votre suivi professionnel, afin que chaque compétence acquise devienne une source de revenu », a déclaré Amira Idriss Déby Itno, avant de réaffirmer l’engagement du MPS, à travers l’OF/MPS, à poursuivre cette mission pour libérer le potentiel des femmes tchadiennes.



Pour la réussite du programme, deux salles de formation ont été spécialement aménagées afin de garantir un apprentissage optimal et de doter ces femmes d’outils pratiques pour leur indépendance économique et sociale.



L’OF/MPS prévoit d’étendre cette initiative à l’ensemble des 10 arrondissements de N’Djamena, avec pour ambition d’impacter durablement la condition féminine dans la capitale.



La cérémonie s’est achevée par la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi le lancement officiel de cette première phase de formation.