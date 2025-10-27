Tchad : à N’Djamena, cinq jeunes évitent la prison ferme après des accusations de drogue

Cinq jeunes hommes ont été condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis, et à une amende de 100 000 francs CFA chacun, pour consommation de stupéfiants. Le dossier, initialement instruit par le parquet, mentionnait également des faits d’association de malfaiteurs. Interrogés par le juge, les prévenus ont nié ces accusations.



Faute de preuves suffisantes pour étayer ce chef d’inculpation, le procureur a requalifié les faits en simple usage illicite de stupéfiants. Les cinq prévenus ont reconnu être consommateurs de drogue.



Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur et les a condamnés à un an de prison avec sursis, assorti d’une amende de 100 000 francs CFA, en réparation du préjudice social causé. L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025 au tribunal de grande instance de N’Djamena.



En attendant la plaidoirie finale, les prévenus demeurent détenus à la maison d’arrêt de Klessoum.