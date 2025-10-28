









AFRIQUE Le réveil du gaz de schiste en Afrique du Sud pourrait redéfinir son avenir énergétique

Alwihda Info | Par AEC - 28 Octobre 2025



Alors que l'Afrique du Sud s'apprête à exploiter le vaste potentiel de ses réserves de schiste terrestres, la Chambre africaine de l'énergie appelle à une action décisive pour transformer le bassin du Karoo en pierre angulaire de la sécurité énergétique, de la croissance industrielle et de la transition juste du pays.

La décision de l'Afrique du Sud de lever son moratoire de longue date sur l'exploration du gaz de schiste représente un moment décisif pour l'avenir énergétique du pays. Après plus d'une décennie d'incertitude, le bassin du Karoo, qui recèlerait jusqu'à 200 000 milliards de pieds cubes de gaz techniquement récupérable, pourrait enfin être en mesure de passer du stade du potentiel à celui de la production. Pour la Chambre africaine de l'énergie (AEC), cette évolution marque une étape cruciale vers l'exploitation du potentiel gazier terrestre de l'Afrique du Sud, la diversification de son mix énergétique et la promotion d'une transition énergétique juste et inclusive.



Pendant des années, la stratégie gazière de l'Afrique du Sud a été limitée par un approvisionnement national restreint et une dépendance vis-à-vis des importations en provenance du Mozambique via le gazoduc ROMPCO. La levée du moratoire offre une voie pour changer cette trajectoire, qui s'aligne sur le plan intégré de ressources du pays et le plaidoyer de l'AEC en faveur d'une économie gazière africaine plus forte et autonome. Le développement onshore présente un avantage certain par rapport à la production offshore, en particulier à proximité des principaux pôles industriels et de production d'électricité. En exploitant le gaz de schiste au niveau national, l'Afrique du Sud peut stabiliser son système électrique, fournir des matières premières aux industries locales et catalyser la création d'emplois tout au long de la chaîne de valeur.



La Chambre est fermement convaincue que le développement des ressources schisteuses terrestres de l'Afrique du Sud peut également accélérer l'expansion du marché du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le GPL représente une alternative propre et abordable pour un usage résidentiel et commercial, de la cuisine au chauffage, et peut réduire considérablement la dépendance à la biomasse et aux combustibles lourds. En intégrant le développement du gaz de schiste à la production et à la distribution de GPL, l'Afrique du Sud peut apporter des avantages tangibles aux ménages et aux petites entreprises tout en contribuant à ses objectifs plus larges de transition énergétique.



Les considérations environnementales et sociales doivent rester au premier plan de ce processus. Le bassin du Karoo est une zone sensible sur le plan géologique et écologique, et son développement responsable doit être guidé par la transparence et une réglementation solide. Les enseignements tirés des États-Unis démontrent que l'innovation technologique, une politique saine et l'alignement du marché peuvent coexister avec la gestion responsable de l'environnement. La fracturation hydraulique et le forage horizontal, lorsqu'ils sont réalisés selon les normes modernes et sous surveillance, se sont avérés capables de produire des résultats énergétiques transformateurs tout en atténuant leur impact.



La révolution du schiste aux États-Unis fournit une feuille de route instructive. En un peu plus d'une décennie, les États-Unis sont passés du statut d'importateur d'énergie à celui de premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Cette transformation n'a pas été uniquement motivée par la richesse en ressources, mais par la combinaison de l'innovation technologique, de droits de propriété clairs, d'infrastructures solides et d'un libre accès au marché. L'Afrique du Sud se trouve aujourd'hui à un carrefour similaire. En garantissant la clarté réglementaire, la compétitivité fiscale et la disponibilité des infrastructures, le pays peut attirer les investissements et l'expertise nécessaires pour transformer son potentiel géologique en avantages économiques à long terme.



« L'Afrique doit cesser de regarder les autres définir l'avenir de l'énergie », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC. « Les États-Unis n'ont pas attendu que les conditions soient parfaites pour lancer leur révolution du schiste – ils ont agi. L'Afrique du Sud peut et doit faire de même. La levée de ce moratoire n'est pas seulement une mesure réglementaire, c'est une déclaration d'intention qui montre que les Sud-Africains sont prêts à prendre en main leur propre avenir. »



Selon les perspectives énergétiques de l'AEC pour 2026, la transition énergétique de l'Afrique dépendra non seulement des grandes découvertes offshore, mais aussi du développement responsable des ressources onshore, notamment le schiste, le gaz de réservoirs compacts et le gaz associé. Le bassin du Karoo incarne cet avenir. Le développement de ces ressources renforcera la sécurité énergétique nationale, consolidera l'intégration régionale et créera de nouvelles opportunités pour le contenu local et l'industrialisation. L'analyse de la Chambre souligne que le gaz restera un pilier central de la croissance énergétique de l'Afrique, soutenant une production d'électricité plus propre, la fabrication et l'expansion du GPL à travers le continent.



Pour l'Afrique du Sud, le temps presse. Plus le développement du schiste reste en suspens, plus le risque de manquer des opportunités en matière d'investissement, de création d'emplois et de sécurité énergétique est grand. La Chambre encourage une action rapide pour finaliser les directives environnementales, rationaliser les procédures d'autorisation et faciliter les partenariats entre le gouvernement, les parties prenantes locales et le secteur privé. L'objectif est clair : veiller à ce que le potentiel du schiste sud-africain contribue de manière significative à la transition énergétique et au programme de développement national.



L'AEC est prête à travailler aux côtés des autorités sud-africaines, des investisseurs et des communautés pour garantir que l'exploitation du gaz de schiste se fasse de manière responsable, transparente et dans l'intérêt de tous les Sud-Africains. Avec les bonnes politiques et les bons partenariats en place, le gaz terrestre sud-africain peut devenir la pierre angulaire de sa transition énergétique équitable et un catalyseur de croissance durable à travers le continent.





Dans la même rubrique : < > Mali : le ministre de la Sécurité lance officiellement la reprise de la production du e-Passeport AES sécurisé La Guinée-Conakry émerge comme la prochaine frontière pétrolière et gazière de l'Afrique de l'Ouest Burkina : Mémorial Thomas Sankara, visite des afro-descendants et de la diaspora africaine Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)