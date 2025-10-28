Mali : le ministre de la Sécurité lance officiellement la reprise de la production du e-Passeport AES sécurisé

Ce lundi 27 octobre 2025 restera dans les annales du ministère de la Sécurité et de la Protection civile comme une date à marquer d’une pierre blanche.



En effet, en ce jour de grâce, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Aly Mohammedine, a donné le coup d’envoi de la reprise officielle des activités de production et de délivrance du passeport biométrique sécurisé e-Passeport AES.



La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la direction de la Police aux frontières ; elle a regroupé autour du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de Police Youssouf Kone, le directeur de la Police aux Frontières, le contrôleur général de Police Cheick Keita, le directeur général de SECU-PASS Mali, Souleymane Traore, ainsi que des collaborateurs du ministre, des experts et techniciens impliqués dans la fabrication du nouveau document de voyage.



Un document de voyage aux normes internationales

Sous les yeux vigilants du ministre, une première usagère a été enrôlée, suivie de deux autres clients. La salle d’enrôlement, particulièrement spacieuse, garantit confidentialité et confort avec ses neuf (09) box. Pour assurer la fluidité et l’ordre dans les opérations, un dispositif de génération de tickets numérotés est positionné à l’entrée de la salle d’enrôlement. Tout est mis en œuvre pour que le passage du demandeur de passeport en ce lieu soit le plus aisé et le moins chronophage possible.



Dans l’interview d’après lancement qu’il a accordée aux journalistes, le général de division Daoud Aly Mohammedine s’est réjoui de cette opération qui prouve à suffisance que les autorités sont totalement dédiées à la satisfaction des préoccupations de nos concitoyens.



Il a notamment remercié le leadership du président de la Transition, chef de l’Etat, le général d’Armée Assimi Goïta, la sollicitude du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, et la solidarité du Gouvernement qui ont concouru à ce résultat. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris l’engagement que, dans un proche horizon, les activités de production et de délivrance du passeport biométrique sécurisé e-Passeport AES seront effectuées dans les missions diplomatiques et consulaires maliennes aux quatre coins du monde.



C’est un acte de souveraineté, a-t-il déclaré, qui rehausse l’image du Mali et des pays de la Confédération de l’AES dans l’arène internationale. Fait majeur pour être signalé, le nouveau partenaire, SECU-PASS Mali, est une société de droit malien basé à Bamako et dirigé par un fils du pays.



Fiable, sécurisé et non falsifiable

S’agissant des caractéristiques techniques du nouveau passeport biométrique, le ministre s’est dit fier de sa robustesse. En effet, dira-t-il, le document est totalement fiable, sécurisé, non falsifiable et répond aux exigences de l’OACI (Organisation Internationale de l’Aviation Civile). Non seulement le e-Passeport est conçu dans du polycarbonate, mais en plus, il dispose de plus de 50 points de sécurité non visibles à l’œil nu.



Toutefois, le ministre a sollicité l’indulgence des futurs demandeurs quant à la survenue probable de désagréments liés à la finalisation du dispositif technique du système. Lequel, par la voix de son directeur général, Souleymane Traore, s’est engagé à honorer, dans les moindres détails, le contrat qui le lie à l’Etat. D’après ses explications, la capacité de production de ses équipements, pour le démarrage, est de 450 à 500 passeports par jour et par imprimante.



En définitive, au regard de toutes les garanties qu’offre le nouveau document de voyage, des emplois directs et indirects induits et de bien d’autres considérations, l’avènement du e-Passeport sécurisé est une opération gagnante pour le Mali dont la souveraineté pleine et entière est consacrée.