Tchad : rapatriement à N'Djamena de la dépouille de Djimrabeye Romain

La dépouille de Djimrabeye Romain, cadre du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, est rapatriée ce mardi 9 septembre 2025.



Parti en mission dans le cadre du séminaire de formation des fonctionnaires tchadiens, cet agent du Protocole d'État est décédé le 23 août dernier au Centre clinique de Santé publique de la province de Haïkou, en République Populaire de Chine, des suites d'une courte maladie.



Collègues, avec à leur tête le directeur général des Services généraux, Mahamat Nour Abdoul, promotionnaires, parents, amis et connaissances, ont fait le déplacement de l'Aéroport International Hassan Djamous de N'Djamena pour lui faire leur révérence, avant de le déposer à la morgue du CHU-La Renaissance.



Selon la famille du défunt, l'inhumation est prévue pour le jeudi 11 septembre courant, au cimetière de Toukra.