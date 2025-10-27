Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La jeunesse tchadienne en congrès pour le vivre-ensemble et la paix à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 27 Octobre 2025


Le cinquième Congrès Ordinaire du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT) s’est ouvert ce lundi à l’Hôtel Trois Étoiles d’Abéché, sous le thème : « Jeunesse et cohabitation : vers le renouveau du contrat social pour le vivre-ensemble et la promotion de la paix dans la 5ᵉ République ».


Pendant deux jours, les jeunes venus des 23 provinces du pays échangeront autour du thème central et procéderont à l’élection d’un nouveau bureau exécutif du CNJT.

 
Dans son mot de bienvenue, le Maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahamoud Adam Yaya, a salué la tenue de cette rencontre qu’il a qualifiée de « laboratoire d’idées », propice à la réflexion sur les défis et l’avenir de la jeunesse tchadienne.

 
Le président du comité d’organisation, Mahamat Macki Adam, a reconnu les difficultés rencontrées dans la préparation du congrès, tout en félicitant son équipe pour le travail acharné et le dévouement ayant permis la réussite de l’événement.

 
Pour sa part, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a rappelé que la jeunesse constitue « le premier atout et le plus grand trésor du pays », soulignant que le CNJT reste un instrument privilégié de participation des jeunes à la vie nationale.

 
Ouvrant officiellement les travaux, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Lony, a affirmé que ce congrès vise à rétablir la légitimité du CNJT et à doter la jeunesse d’un organe représentatif crédible et efficace. Il a mis en garde contre les manipulations politiques susceptibles de diviser les jeunes pour des intérêts personnels, les exhortant à rester unis pour le développement du pays.

 
Le Ministre a enfin souhaité plein succès aux travaux, qui se poursuivront sur deux jours à Abéché.


