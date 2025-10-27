N'Djamena : Clôture de la 3e édition de la Journée Gastronomique Tchadienne





Lors de la cérémonie de clôture, le président du comité d’organisation, M. Djibrine Doudou, a remercié l’ensemble des acteurs, le Ministère de la Culture, les partenaires et les cuisinières représentant les 23 provinces, en ces termes : « Grâce à votre savoir-faire, votre passion, votre engagement, cette édition a été une véritable célébration de la richesse et de la diversité culinaire de notre pays, marquant un engagement fort pour la valorisation du patrimoine national. »





Placée sous le thème éloquent : « L'art culinaire, reflet de nos cultures et de nos identités », cette édition est présentée comme bien plus qu'une simple célébration du goût. Il a ajouté qu'en guise d’efforts concentrés, l'équipe de l'ONPTA décerne une attestation à chaque stand en guise de reconnaissance ainsi que des cadeaux à toutes les cuisinières et les femmes restauratrices.