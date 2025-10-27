Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N'Djamena : Clôture de la 3e édition de la Journée Gastronomique Tchadienne


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 27 Octobre 2025


La 3e édition des Journées Gastronomiques du Tchad, organisée par l’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts (ONPTA), lancée officiellement le 23 octobre 2025 au centre culturel Talino Manu, s'est clôturée le 26 octobre 2025.


N'Djamena : Clôture de la 3e édition de la Journée Gastronomique Tchadienne


  Lors de la cérémonie de clôture, le président du comité d’organisation, M. Djibrine Doudou, a remercié l’ensemble des acteurs, le Ministère de la Culture, les partenaires et les cuisinières représentant les 23 provinces, en ces termes : « Grâce à votre savoir-faire, votre passion, votre engagement, cette édition a été une véritable célébration de la richesse et de la diversité culinaire de notre pays, marquant un engagement fort pour la valorisation du patrimoine national. »


Placée sous le thème éloquent : « L'art culinaire, reflet de nos cultures et de nos identités », cette édition est présentée comme bien plus qu'une simple célébration du goût. Il a ajouté qu'en guise d’efforts concentrés, l'équipe de l'ONPTA décerne une attestation à chaque stand en guise de reconnaissance ainsi que des cadeaux à toutes les cuisinières et les femmes restauratrices.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/10/2025

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat

Tchad : Renforcement des capacités sur les droits humains et la communication inclusive à Bol Tchad : Renforcement des capacités sur les droits humains et la communication inclusive à Bol 26/10/2025

Populaires

Cameroun : Le Représentant américain Gregory Meeks appelle à la transparence des résultats électoraux

26/10/2025

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

26/10/2025

Cameroun : Prière œcuménique pour la paix à la Base du BIR de Salak

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter