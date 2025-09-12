Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La CNDH rappelle le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement primaire à la veille de la rentrée scolaire


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Septembre 2025


À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a publié un communiqué de presse réaffirmant le droit fondamental à l’éducation pour tous les enfants au Tchad.


Tchad : La CNDH rappelle le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement primaire à la veille de la rentrée scolaire


La CNDH salue le bon déroulement de l’année scolaire 2024-2025 et insiste sur l’application des dispositions légales et réglementaires garantissant une éducation inclusive. Elle rappelle que la Constitution du 29 décembre 2023 et la loi 16/PR/2006 consacrent l’enseignement primaire public gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à 16 ans.


Le communiqué souligne également l’importance de l’arrêté n°101 du 23 juillet 2024, qui exempte totalement de frais d’inscription les filles et les enfants en situation de handicap. Cette mesure, note la CNDH, constitue un pas important vers l’égalité des chances et une éducation plus équitable.


La Commission appelle les responsables des établissements scolaires publics à veiller scrupuleusement au respect de ces dispositions et à s’assurer qu’aucun enfant ne soit exclu pour des raisons financières ou discriminatoires. Elle rappelle par ailleurs que les parents ont la responsabilité première d’inscrire leurs enfants, en particulier les filles et les enfants vulnérables.


Enfin, la CNDH invite l’ensemble des acteurs — autorités, établissements scolaires, familles et société civile — à se mobiliser pour lever les obstacles matériels, sociaux et culturels qui freinent encore l’accès universel à l’éducation.


« En offrant à chaque enfant une chance égale d’apprendre et de se développer, nous consolidons les bases d’un système éducatif performant et d’un Tchad plus juste, plus égalitaire et plus prospère », conclut le communiqué signé par la Présidente de la CNDH, Belngar Larme Jacques.


