L'OCI annonce un sommet Arabo-Islamique extraordinaire pour discuter de l'attaque israélienne contre le Qatar

Les préparatifs sont en cours pour la tenue d'un sommet arabo-islamique extraordinaire à Doha le 15 septembre 2025, afin d'examiner l'attaque israélienne ayant visé l'État du Qatar, a indiqué l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Le sommet sera précédé d'une réunion préparatoire au niveau des ministres des Affaires étrangères le 14 septembre 2025.



Ce sommet extraordinaire "vient confirmer la solidarité arabe et islamique avec l'État du Qatar et vise à définir une position commune et une action concertée face à cette agression qui constitue une violation flagrante de la souveraineté de l'État du Qatar, de la Charte des Nations Unies et du droit international, ainsi qu'une menace pour la sécurité et la stabilité dans la région", selon l'OCI.