Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH) entre de plain-pied dans l'ère du digital. Ce mercredi 17 décembre 2025, le ministre Mahamat Assileck Halata a signé un protocole d’entente historique avec la société EBENYX Technologies S.A, représentée par Mme Kouadio Victorienne Claude.


Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies


 

Ce partenariat est le socle de la nouvelle stratégie de modernisation du MATUH. En digitalisant les processus et services, le ministère vise à simplifier les démarches administratives liées à l'urbanisme et à l'habitat. Cette transition numérique permettra une gestion plus fluide des dossiers de permis de construire et d'aménagement, réduisant ainsi les interventions manuelles sources d'erreurs ou de retards.

 

L'un des piliers majeurs de ce MoU est la gouvernance de l'information. Dans un secteur où la donnée géographique et foncière est stratégique, EBENYX Technologies apportera son expertise pour structurer et sécuriser les bases de données du ministère. L'objectif est de garantir l'intégrité des informations et de faciliter la prise de décision basée sur des indicateurs numériques fiables.

 

Cette collaboration s'inscrit directement dans la vision du Gouvernement à travers le Plan National de Développement. En renforçant les capacités techniques de ses services, le MATUH se positionne comme un leader de l'innovation publique au Tchad. Cette modernisation n'est pas qu'une simple mise à jour technique ; elle est la promesse d'un service public plus transparent, efficace et résolument tourné vers le citoyen.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari

Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari

Sila : Le Général Sadick Siboro Dinga scelle la réconciliation à Am-Talock Sila : Le Général Sadick Siboro Dinga scelle la réconciliation à Am-Talock 21/12/2025

Populaires

Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre

21/12/2025

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter