Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies

Ce partenariat est le socle de la nouvelle stratégie de modernisation du MATUH. En digitalisant les processus et services, le ministère vise à simplifier les démarches administratives liées à l'urbanisme et à l'habitat. Cette transition numérique permettra une gestion plus fluide des dossiers de permis de construire et d'aménagement, réduisant ainsi les interventions manuelles sources d'erreurs ou de retards.



L'un des piliers majeurs de ce MoU est la gouvernance de l'information. Dans un secteur où la donnée géographique et foncière est stratégique, EBENYX Technologies apportera son expertise pour structurer et sécuriser les bases de données du ministère. L'objectif est de garantir l'intégrité des informations et de faciliter la prise de décision basée sur des indicateurs numériques fiables.



Cette collaboration s'inscrit directement dans la vision du Gouvernement à travers le Plan National de Développement. En renforçant les capacités techniques de ses services, le MATUH se positionne comme un leader de l'innovation publique au Tchad. Cette modernisation n'est pas qu'une simple mise à jour technique ; elle est la promesse d'un service public plus transparent, efficace et résolument tourné vers le citoyen.

