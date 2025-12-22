Déclaration du Caire : Le renouveau de l'Alliance Russie-Afrique

Vers un Ordre Mondial Souverain



La Déclaration réaffirme l'attachement indéfectible à l'égalité souveraine des États. En invoquant les résolutions historiques de l'ONU, les participants plaident pour un monde où chaque peuple choisit son destin. L'appui aux BRICS est présenté comme un levier essentiel pour rendre la gouvernance mondiale plus inclusive et représentative des réalités du Sud global.









Sécurité : Priorité à la stabilité continentale



Face à la montée des tensions, la Russie et l'Afrique s'engagent à :



Neutraliser le terrorisme et ses sources de financement.

Écarter les acteurs extérieurs qui alimentent les conflits sur le continent.

Favoriser la diplomatie préventive basée sur le principe de la "non-ingérence".







Économie et Énergie : Des leviers de croissance communs



Malgré un contexte international marqué par des pressions économiques, la Russie et l'Afrique entendent passer à une vitesse supérieure. Cela inclut la sécurisation des flux énergétiques (pétrole, gaz) et la valorisation des matières premières critiques. L'enjeu est de garantir que la transition énergétique mondiale ne se fasse pas au détriment de l'industrialisation du continent africain.









Prospective : Cap sur 2029

Le Forum ne se contente pas de bilan. Les délégations ont déjà lancé les travaux pour le Plan d'action 2026-2029, qui sera le cœur du Troisième Sommet Russie-Afrique. Ce document visera à approfondir les échanges humains (tourisme, culture, éducation) pour ancrer le partenariat dans le quotidien des populations.

