INTERNATIONAL

Déclaration du Caire : Le renouveau de l'Alliance Russie-Afrique


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


Réunis en Égypte, les chefs de la diplomatie de la Fédération de Russie et des nations africaines ont scellé une vision commune pour les quatre prochaines années. Cette déclaration marque un refus catégorique de la confrontation de blocs au profit d'une coopération mutuellement bénéfique.


:

 

Vers un Ordre Mondial Souverain


La Déclaration réaffirme l'attachement indéfectible à l'égalité souveraine des États. En invoquant les résolutions historiques de l'ONU, les participants plaident pour un monde où chaque peuple choisit son destin. L'appui aux BRICS est présenté comme un levier essentiel pour rendre la gouvernance mondiale plus inclusive et représentative des réalités du Sud global.




Sécurité : Priorité à la stabilité continentale


Face à la montée des tensions, la Russie et l'Afrique s'engagent à :

  • Neutraliser le terrorisme et ses sources de financement.

  • Écarter les acteurs extérieurs qui alimentent les conflits sur le continent.

  • Favoriser la diplomatie préventive basée sur le principe de la "non-ingérence".




Économie et Énergie : Des leviers de croissance communs


Malgré un contexte international marqué par des pressions économiques, la Russie et l'Afrique entendent passer à une vitesse supérieure. Cela inclut la sécurisation des flux énergétiques (pétrole, gaz) et la valorisation des matières premières critiques. L'enjeu est de garantir que la transition énergétique mondiale ne se fasse pas au détriment de l'industrialisation du continent africain.




Prospective : Cap sur 2029

 

Le Forum ne se contente pas de bilan. Les délégations ont déjà lancé les travaux pour le Plan d'action 2026-2029, qui sera le cœur du Troisième Sommet Russie-Afrique. Ce document visera à approfondir les échanges humains (tourisme, culture, éducation) pour ancrer le partenariat dans le quotidien des populations.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
