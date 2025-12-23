Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’ONG Direct Aïd renforce les capacités des enseignants du Centre koweïtien de Mbikou


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 23 Décembre 2025


L’ONG Direct Aïd, basée à Mbikou, a organisé une session de renforcement des capacités au profit des enseignants du primaire et du secondaire du Centre koweïtien de Mbikou. Cette initiative vise à améliorer les pratiques professionnelles, à promouvoir la qualité de l’enseignement et à renforcer le professionnalisme des enseignants.


À l’issue des conseils pratiques dispensés par l’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, le Secrétaire général du Centre koweïtien de Mbikou, Mahamat Faraj, représentant le directeur général du centre, a exprimé sa profonde gratitude aux inspecteurs pédagogiques. Selon lui, le partage d’expériences prévu sur deux jours contribuera significativement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement au sein de l’établissement.

Il a souligné que cette session de formation intervient à un moment opportun, permettant de renforcer les pratiques pédagogiques des enseignants sur le terrain. Pour conclure, il a appelé l’équipe pédagogique et l’ensemble des parties prenantes à s’engager pleinement afin de consolider et de valoriser les acquis pédagogiques issus de cette formation.

Ouvrant officiellement les travaux, le chargé de la formation à l’Inspection départementale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique de la Nya, Neranel Jean-Pierre, s’est félicité de l’initiative de l’ONG Direct Aïd. Il a estimé que cette action s’inscrit pleinement dans la politique gouvernementale en matière d’éducation des enfants. À cette occasion, il a exhorté les participants à s’impliquer activement dans la formation, soulignant que chaque formation constitue une victoire sur l’ignorance.
« Limon notre cervelle à celle d’autrui », a-t-il déclaré.

Durant deux jours de travaux, les participants échangeront sur plusieurs thématiques clés, notamment l’enseignement de l’élocution, le calcul et la lecture au cours préparatoire, la gestion de la classe ainsi que l’évaluation des apprentissages.


