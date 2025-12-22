Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Moyen-Chari : Vers une expertise locale dans l'évaluation des manuels scolaires


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Décembre 2025


La ville de Sarh est devenue, ce dimanche 21 décembre 2025, le laboratoire de la qualité éducative pour la province du Moyen-Chari. Sous l'égide du Ministère de l'Éducation Nationale et du ProQEB, une vingtaine de cadres du système éducatif ont entamé un cycle de formation intensif dédié à la critique et à la validation des supports pédagogiques.


Moyen-Chari : Vers une expertise locale dans l'évaluation des manuels scolaires


 

L'enjeu de cet atelier dépasse la simple lecture de livres. Comme l'a souligné Ouya Madjalo (ProQEB), il s'agit d'harmoniser les compétences techniques. Les participants apprennent à disséquer les guides pédagogiques selon des méthodes d'analyse précises : le contenu est-il accessible ? Le guide aide-t-il réellement l'enseignant ? Cette rigueur est le premier rempart contre la baisse du niveau scolaire.

 

La réussite de cette réforme repose sur la synergie entre les techniciens et la communauté. La présence des représentants de l'Académie du Sud-Est et des associations de parents d'élèves garantit que les manuels choisis seront non seulement pédagogiquement solides, mais aussi socialement acceptés. Mme Reouhiri, coordinatrice de l'unité d'ancrage, a rappelé que cette unité technique est désormais le "verrou de qualité" au niveau provincial.

 

Représentant la délégation provinciale, Djimidoh Tade-Ogra a conclu sur une vérité fondamentale : sans supports cohérents, l'apprentissage s'effondre. Cet atelier de trois jours transforme les inspecteurs et cadres de Sarh en véritables experts de l'évaluation, capables de garantir que chaque manuel utilisé dans les classes du Moyen-Chari est un outil de réussite et non un obstacle pour l'élève.



