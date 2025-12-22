Alwihda Info
TCHAD

N’Djamena : Le Maire Sanoussi Hassan Abdoulaye conjugue civisme et travaux routiers


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 22 Décembre 2025


La capitale tchadienne fait peau neuve. Ce lundi 22 décembre 2025, le Maire de la ville, Sanoussi Hassan Abdoulaye, a présidé deux activités majeures plaçant la participation citoyenne et la mobilité urbaine au cœur des priorités de la municipalité.


N'Djamena : Le Maire Sanoussi Hassan Abdoulaye conjugue civisme et travaux routiers


 

Le mythique Lycée Félix Éboué arbore désormais une nouvelle façade. Ce résultat est le fruit du travail acharné du Corps des Bénévoles de N'Djamena (CBN). Plus de 500 jeunes se sont mobilisés pour redonner vie à cet édifice, tout comme ils l'ont fait pour le viaduc de Chagoua et le Centre culturel Baba Moustapha. Le Proviseur, Chamsadine Mahamat Dahab, a salué cette "force positive" de la jeunesse, rappelant que l'amour du bien commun est désormais une valeur vécue concrètement dans les rues de la capitale.

 

Le Maire a souligné que cet embellissement est une réponse à la dégradation progressive des infrastructures publiques. À l'approche des fêtes de fin d'année, redonner de la couleur aux façades institutionnelles est un signal fort de renouveau. « C'est notre responsabilité d'agir pour l'image de notre capitale », a-t-il affirmé, tout en appelant les citoyens à préserver ces efforts.

 

La journée s'est poursuivie dans le 5ème arrondissement pour le lancement officiel des opérations de reprofilage. Accueilli par le Maire de l'arrondissement, Cheik Bani Cheik, le Maire de la ville a mis à disposition des équipements lourds pour niveler et compacter les voies dégradées. Cette opération vise à faciliter l'accès des usagers et à fluidifier le trafic dans cette zone stratégique, garantissant ainsi une circulation plus sûre et plus rapide pour tous.



