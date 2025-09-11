Tchad/EAU : L'ambassadeur du Tchad participe à une retraite diplomatique à Dubaï

Cet événement a été organisé par la World Governments Summit Organisation (WGSO) en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Il a rassemblé plus de 100 ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques résidant aux Émirats, soulignant l'importance de la coopération internationale dans le contexte actuel.
Les discussions ont porté sur des thématiques majeures, notamment :
- Redéfinition de la diplomatie commerciale : Exploration de nouvelles approches pour renforcer les échanges commerciaux entre les nations.
- Souveraineté numérique : Analyse des enjeux liés à la cybersécurité et à la protection des données à l'ère numérique.
- Intelligence artificielle : Réflexion sur l'impact de l'IA sur la diplomatie et les relations internationales.
- Coopération internationale dans un monde multipolaire : Identification des défis et opportunités dans un environnement global en constante évolution.