TCHAD

Tchad : La jeunesse chrétienne du Guéra se forme à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 13 Septembre 2025


Un séminaire biblique sur le thème "La jeunesse chrétienne face aux compromissions du temps" s'est achevé ce vendredi 12 septembre 2025 à Mongo, après cinq jours de formation intensive. La cérémonie de clôture a été présidée par Naima Safi Hassane, représentante du délégué général du gouvernement de la province du Guéra.


Tchad : La jeunesse chrétienne du Guéra se forme à Mongo


  Le coordonnateur du Camp biblique, David Oumar, a remercié la jeunesse pour sa confiance et l'a encouragée à persévérer. Le pasteur missionnaire Abiola a quant à lui salué l'accueil chaleureux de la communauté de Mongo, tout en rappelant aux fidèles l'importance d'être exemplaires et le principe d'égalité devant Dieu.

 
Dans son discours de clôture, Madame Naima Safi Hassane a félicité les jeunes pour leur engagement et a réaffirmé le soutien du gouvernement à la jeunesse dans sa démarche spirituelle. Le séminaire s'est terminé dans une ambiance de louange, laissant un impact positif sur les participants.


