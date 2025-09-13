Tchad : La jeunesse chrétienne du Guéra se forme à Mongo





Le coordonnateur du Camp biblique, David Oumar, a remercié la jeunesse pour sa confiance et l'a encouragée à persévérer. Le pasteur missionnaire Abiola a quant à lui salué l'accueil chaleureux de la communauté de Mongo, tout en rappelant aux fidèles l'importance d'être exemplaires et le principe d'égalité devant Dieu.





Dans son discours de clôture, Madame Naima Safi Hassane a félicité les jeunes pour leur engagement et a réaffirmé le soutien du gouvernement à la jeunesse dans sa démarche spirituelle. Le séminaire s'est terminé dans une ambiance de louange, laissant un impact positif sur les participants.