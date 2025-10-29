Tchad : le ministère de la Sécurité publique met fin au détachement des gendarmes auprès des institutions

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache, a signé l’arrêté n°7,9/6/PR/PM/MSPI/SG/DGGN/2025 mettant fin au détachement, et à la mise à disposition du personnel de la Gendarmerie nationale auprès des institutions publiques, parapubliques et privées.



Ce texte, pris sur proposition du directeur général de la Gendarmerie nationale, vise à réaffecter les gendarmes à leurs unités d’origine afin de renforcer la discipline, la disponibilité opérationnelle et la présence des forces de sécurité sur le terrain.



Toutefois, trois institutions bénéficient d’une dérogation : le Sénat, l’Assemblée nationale et le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, pourront continuer à bénéficier du soutien de personnels de la Gendarmerie dans le cadre de leurs missions spécifiques.



Selon l’article 3, l’arrêté prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 23 octobre 2025, et sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.