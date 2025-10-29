Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministère de la Sécurité publique met fin au détachement des gendarmes auprès des institutions


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Octobre 2025



Tchad : le ministère de la Sécurité publique met fin au détachement des gendarmes auprès des institutions
Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache, a signé l’arrêté n°7,9/6/PR/PM/MSPI/SG/DGGN/2025 mettant fin au détachement, et à la mise à disposition du personnel de la Gendarmerie nationale auprès des institutions publiques, parapubliques et privées.

Ce texte, pris sur proposition du directeur général de la Gendarmerie nationale, vise à réaffecter les gendarmes à leurs unités d’origine afin de renforcer la discipline, la disponibilité opérationnelle et la présence des forces de sécurité sur le terrain.

Toutefois, trois institutions bénéficient d’une dérogation : le Sénat, l’Assemblée nationale et le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, pourront continuer à bénéficier du soutien de personnels de la Gendarmerie dans le cadre de leurs missions spécifiques.

Selon l’article 3, l’arrêté prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 23 octobre 2025, et sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/10/2025

Tchad : l'Université d'État de l'Arizona (ASU) et le HCR forment 400 réfugiés et jeunes Tchadiens en ligne

Tchad : l'Université d'État de l'Arizona (ASU) et le HCR forment 400 réfugiés et jeunes Tchadiens en ligne

Tchad : la CNDH défend son dossier d’accréditation au statut « A » devant les Nations Unies Tchad : la CNDH défend son dossier d’accréditation au statut « A » devant les Nations Unies 28/10/2025

Populaires

Tchad : Abakar Allamine Dangaya réélu à la tête du CNJT

28/10/2025

Tchad : Au Salamat, un sous-préfet recrute des enseignants bénévoles pour sauver l’école d’Ardo

28/10/2025

تشاد: افتتاح الورشة الوطنية للمصادقة على الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع المحروقات 2025-2030

28/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter