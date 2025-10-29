Tchad : à Abéché, seconde phase du projet de régularisation des élèves pour une citoyenneté effective à l’état civil

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a procédé ce mardi au lancement officiel de la seconde phase du projet de régularisation des élèves pour une citoyenneté effective à l’état civil, en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte de l’école de Gendarmerie d’Abéché, en présence du délégué provincial de l’Éducation nationale du Ouaddaï, du représentant du maire de la ville d’Abéché et de plusieurs autres invités. Cette deuxième phase s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’OIF et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS).



Elle vise à renforcer les services d’état civil, et à améliorer l’enregistrement des naissances à travers la régularisation des enfants scolarisés dépourvus d’actes de naissance dans les provinces du Ouaddaï, de l’Ennedi Est et de la Tandjilé.



Le chef central de l’ANATS d’Abéché, Brahim Mahamat Kaya, a présenté les outils technologiques mobilisés pour la mise en œuvre du projet. Il a notamment cité l’application d’enrôlement biométrique, le sous-système état civil et l’application « VISIT », qui permettront de constituer un Registre national biométrique des populations.



Ce registre servira de base à la délivrance de multiples documents d’identité, tels que les actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès, mais aussi les cartes d’identité, permis de conduire, passeports et autres titres officiels. Selon lui, l’état civil au Tchad reste un défi majeur, le taux d’enregistrement des naissances n’étant que de 26 %, avec une forte disparité entre les zones urbaines et rurales.



Prenant la parole, la représentante de l’OIF, Stéphanie Dongmo, a salué cette initiative qu’elle a qualifiée de « fruit d’un partenariat efficace entre l’OIF et l’ANATS ». Elle a rappelé que ce projet touche au fondement même de la citoyenneté et de la dignité humaine : le droit à l’identité.



Procédant au lancement officiel, le secrétaire général de la province, Abakar Hissein Didigui, a souligné l’importance de cette opération, qui s’inscrit dans la réforme en cours du système national d’état civil, axée sur la digitalisation et la modernisation des procédures. La cérémonie s’est achevée par la remise symbolique d’actes de naissance sécurisés à quelques élèves, en présence des autorités locales et des partenaires du projet.