TCHAD

Tchad : L'ambassade des États-Unis commémore le 11 septembre


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Ce 11 septembre 2025, un moment de recueillement a eu lieu à 8h46 à l'Ambassade des États-Unis à N'Djamena, pour commémorer les attentats du 11 septembre 2001. Cette cérémonie a honoré la mémoire des victimes et le courage des premiers intervenants.


Tchad : L'ambassade des États-Unis commémore le 11 septembre

La commémoration a permis de réfléchir sur la manière dont les Américains se souviennent du 11 septembre. Les participants ont partagé des moments de silence, honorant ainsi la mémoire des victimes. Les manières de se souvenir varient :
  • Recueillement et Deuil : Beaucoup choisissent de prendre un moment pour pleurer et se souvenir.
  • Actions de Service : D'autres s'engagent dans des actions bénéfiques pour leurs communautés.
  • Symbolisme : Certains gravissent symboliquement les 110 étages du World Trade Center pour honorer les premiers intervenants.

Message du Chargé d’Affaires

William Flens, Chargé d’Affaires, a partagé un message fort :
« Nous montrons que nous n’oublierons jamais par la façon dont nous menons nos vies et par l’importance du travail que nous accomplissons chaque jour. Le terrorisme a frappé des victimes innocentes à travers le monde, y compris au Tchad. Ici, à l’Ambassade des États-Unis à N’Djamena, nous demeurons résolument engagés à bâtir un avenir où la paix, la tolérance et la sécurité triompheront de la peur, de l’intolérance et de la violence. »

 

Cette commémoration rappelle l'importance de se souvenir des victimes du terrorisme et de renforcer notre engagement envers un avenir pacifique. La lutte contre la violence et l’intolérance reste une priorité pour l’Ambassade des États-Unis, tant au Tchad qu'à l'échelle mondiale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


