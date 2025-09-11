Tchad : L'ambassade des États-Unis commémore le 11 septembre

Recueillement et Deuil : Beaucoup choisissent de prendre un moment pour pleurer et se souvenir.

Message du Chargé d’Affaires

« Nous montrons que nous n’oublierons jamais par la façon dont nous menons nos vies et par l’importance du travail que nous accomplissons chaque jour. Le terrorisme a frappé des victimes innocentes à travers le monde, y compris au Tchad. Ici, à l’Ambassade des États-Unis à N’Djamena, nous demeurons résolument engagés à bâtir un avenir où la paix, la tolérance et la sécurité triompheront de la peur, de l’intolérance et de la violence. »

La commémoration a permis de réfléchir sur la manière dont les Américains se souviennent du 11 septembre. Les participants ont partagé des moments de silence, honorant ainsi la mémoire des victimes. Les manières de se souvenir varient :William Flens, Chargé d’Affaires, a partagé un message fort :Cette commémoration rappelle l'importance de se souvenir des victimes du terrorisme et de renforcer notre engagement envers un avenir pacifique. La lutte contre la violence et l’intolérance reste une priorité pour l’Ambassade des États-Unis, tant au Tchad qu'à l'échelle mondiale.