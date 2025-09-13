Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Compagnie de danse Wokitna célèbre ses 10 ans de promotion et de valorisation de la culture


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 13 Septembre 2025


​Dans le cadre de la célébration de ses dix années d’existence, d’innovation et de passion, la Compagnie de danse Wokitna a organisé, ce samedi 13 septembre 2025, une conférence de presse pour annoncer la date officielle de son jubilé. L’événement aura lieu le 29 novembre 2025 à N’Djamena. La conférence s’est tenue à la Plantation de Walia, dans le 9ᵉ arrondissement de la capitale.


L’annonce a été faite par Mbadenan Mornongar, président du comité d’organisation, entouré du directeur artistique, Mbaye Aristide Dombal, et de la rapporteure.

Devant un public composé de journalistes et d’artistes, M. Mornongar a rappelé que, depuis sa création en janvier 2016, Wokitna s’est imposée comme un acteur incontournable de la danse et de la culture tchadienne. « Ces dix années sont le fruit d’un travail collectif, d’un esprit d’équipe indéfectible et d’une détermination à toujours viser l’excellence », a-t-il déclaré.

Pour marquer cette étape historique, la compagnie prévoit une grande célébration réunissant collaborateurs, partenaires, amis et toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à écrire cette aventure. Ce sera l’occasion de revenir sur ses réalisations, mais aussi de partager sa vision pour l’avenir.

La célébration du 29 novembre 2025 s’articulera autour de trois grandes activités :
  • Une conférence-débat sur le thème : « L’importance des acteurs culturels dans la recherche et la préservation de la paix au Tchad » ;
  • Une caravane de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la cohésion sociale ;
  • Une soirée caritative destinée à mobiliser des fonds pour l’acquisition de matériels de sonorisation afin de soutenir les futures activités de la compagnie.
Le président du comité d’organisation a invité les journalistes à être les témoins privilégiés de cette célébration, afin de faire découvrir au grand public le chemin parcouru par la compagnie et les perspectives qu’elle entend ouvrir.

Pour sa part, le directeur artistique, Mbaye Aristide Dombal, a retracé le parcours de Wokitna, marqué par des défis mais aussi par une résilience constante. Il a rappelé les principales réalisations de la compagnie dans le domaine de la danse artistique et souligné les motivations qui ont conduit à sa création.


