Tchad : des syndicats du secteur de l’éducation reconduisent leur grève pour deux semaines

Le Collectif des Syndicats du Secteur de l’Éducation du Tchad (COSET) et la Plateforme des Syndicats du Secteur de l’Éducation du Tchad (PSSET) ont annoncé, à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire tenue ce 31 octobre 2025 à N’Djamena, la reconduction de leur mouvement de grève pour une durée de deux semaines supplémentaires, soit du vendredi 31 octobre au jeudi 13 novembre 2025, sur toute l’étendue du territoire national.



Cette décision intervient à la suite de la grève initiale déclenchée le 24 octobre 2025, qui visait à interpeller le gouvernement sur la révision effective du décret n°477, portant sur les primes et avantages sociaux des enseignants. Dans leur communiqué, les deux plateformes syndicales dénoncent le silence persistant du gouvernement, qualifié de « mutisme assourdissant », face à leurs revendications jugées légitimes.



Les syndicats estiment que cette absence de réaction traduit un manque de considération à l’égard des acteurs du système éducatif et de la gravité de la situation que traverse le secteur. « Ce mutisme est perçu comme un profond mépris pour les préoccupations des enseignants », souligne le communiqué signé par Allara Dumtibaye, porte-parole du mouvement.



Le COSET et la PSSET appellent l’ensemble des enseignants à rester mobilisés et vigilants, en vue de nouvelles actions syndicales à venir, tout en réaffirmant leur engagement à défendre les droits et la dignité des travailleurs du secteur de l’éducation.