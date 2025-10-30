Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Échanges fructueux entre le Premier Ministre et les représentants des médias internationaux sur le PND « Tchad Connexion 2030 »


Alwihda Info | Par - 31 Octobre 2025


Ce jeudi 30 octobre 2025, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’Ambassadeur ALLAH MAYE Halina, a reçu en audience une délégation de représentants de médias internationaux. Cette délégation est arrivée au Tchad dans le cadre de la couverture médiatique du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».


  Présente au Tchad depuis cinq jours, cette délégation, conduite par Victor Duchemin, a pour mission d’explorer les opportunités d’investissement offertes par le pays, afin d’accompagner la réussite de la table ronde de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PND « Tchad Connexion 2030 ».

 
Le Chef du Gouvernement a tout d’abord salué l’engagement de ces derniers à accompagner le Tchad dans son ambitieux plan de développement, avant de souligner l’importance de la collaboration internationale et du soutien médiatique pour promouvoir les initiatives tchadiennes à l’échelle mondiale. Il les a également encouragés à relayer une image positive et réaliste du Tchad.

 
Pour Victor Duchemin, responsable de la presse internationale pour le PND, cette rencontre avec le Chef du Gouvernement visait à s’informer davantage sur les objectifs et les priorités stratégiques du PND, centrés sur la résilience climatique, le développement socio-économique durable et la modernisation des infrastructures. Les échanges avec le Premier Ministre ont permis de mettre en avant le rôle clé des médias dans une couverture équilibrée et constructive du PND, ainsi que les mesures concrètes prévues et les attentes du Gouvernement en matière de progrès social et économique.

 
Cette audience s’inscrit dans une série d’actions visant à renforcer les partenariats internationaux et à positionner le Tchad comme une destination idéale, dans une dynamique continue de promotion et de mobilisation autour du PND.
Peter Kum
Peter Kum


