Tchad : la commune d'Abéché dément les rumeurs d’une célébration liée à la chute d’El-Fashir


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Novembre 2025


​La commune d’Abéché a formellement démenti, ce samedi 1er novembre 2025, les rumeurs relayées sur certains médias et réseaux sociaux selon lesquelles une fête aurait été organisée dans la ville pour célébrer la chute d’El-Fashir, au Soudan.


Tchad : la commune d'Abéché dément les rumeurs d'une célébration liée à la chute d'El-Fashir
Dans un communiqué officiel, le chargé de communication de la commune précise qu’aucun événement de ce type n’a eu lieu et que les images circulant en ligne ne montrent pas une célébration politique, mais une simple parade de mariage organisée sur la rue de 40 mètres, dans le 1er arrondissement.

La commune dénonce de “fausses informations sans fondement” et appelle à la vigilance face aux tentatives de manipulation visant à semer la division au sein de la population. Elle rappelle que les habitants d’Abéché restent profondément attachés à la paix, à l’unité nationale et au vivre-ensemble.

Enfin, la commune invite les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de responsabilité en vérifiant leurs sources avant toute publication, afin de contribuer à la préservation de la cohésion sociale en cette période sensible.


