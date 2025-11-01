Tchad : la commune d'Abéché dément les rumeurs d’une célébration liée à la chute d’El-Fashir

Dans un communiqué officiel, le chargé de communication de la commune précise qu’aucun événement de ce type n’a eu lieu et que les images circulant en ligne ne montrent pas une célébration politique, mais une simple parade de mariage organisée sur la rue de 40 mètres, dans le 1er arrondissement.



La commune dénonce de “fausses informations sans fondement” et appelle à la vigilance face aux tentatives de manipulation visant à semer la division au sein de la population. Elle rappelle que les habitants d’Abéché restent profondément attachés à la paix, à l’unité nationale et au vivre-ensemble.



Enfin, la commune invite les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de responsabilité en vérifiant leurs sources avant toute publication, afin de contribuer à la préservation de la cohésion sociale en cette période sensible.