MIDDALLAL DJAMAL alias ÉKKÉ : Un parcours fulgurant et une chute brutale en Ligue de N'Djaména

Sous sa direction, l'équipe a réalisé des performances impressionnantes, enregistrant 6 victoires, 1 match nul et une seule défaite en huit rencontres, totalisant 19 points.
Les résultats marquants incluent :
- Victoire écrasante 5-0 contre Gazelle FC.
- Triomphes 2-0 contre AS-Coton Tchad, Tourbillon FC, et Foullah Édifice.
- Succès 2-1 contre RFC et AS-PSI.
- Match nul 1-1 face à Galactik FC.
- La seule défaite fut 1-0 contre Aiglons FC.
Chute brutale et espoir de retour
Cependant, son ascension fut brutalement interrompue : après une série de trois défaites consécutives, ÉKKÉ a été révoqué de son poste avant la fin de la saison.
Malgré cette fin prématurée, son impact sur le football de N'Djamena est indéniable, faisant renaître l'espoir dans les tribunes. Le texte conclut que, dans la tradition du football, cette chute n'est qu'une étape avant un retour futur, probablement plus fort et plus redouté.