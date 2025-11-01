MIDDALLAL DJAMAL alias ÉKKÉ : Un parcours fulgurant et une chute brutale en Ligue de N'Djaména

Victoire écrasante 5-0 contre Gazelle FC .

Chute brutale et espoir de retour

Sous sa direction, l'équipe a réalisé des performances impressionnantes, enregistrant 6 victoires, 1 match nul et une seule défaite en huit rencontres, totalisant 19 points.Les résultats marquants incluent :ÉKKÉ s'est imposé face à des entraîneurs chevronnés tels que Toukam Julien, Barkos ou Tahir Zakaria, en instaurant un jeu basé sur la rapidité, la précision des passes en profondeur et la discipline tactique. Des jeunes comme Yannick Ndjilabaye, Djoïta Frédéric, Mahamat Abakar, Ahmat Goukouni et Chandjim ont été révélés grâce à lui.Cependant, son ascension fut brutalement interrompue : après une série de trois défaites consécutives,de son poste avant la fin de la saison.Malgré cette fin prématurée, son impact sur le football de N'Djamena est indéniable, faisant renaître l'espoir dans les tribunes. Le texte conclut que, dans la tradition du football, cette chute n'est qu'une étape avant un retour futur, probablement plus fort et plus redouté.