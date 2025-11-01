Alwihda Info
TCHAD

MIDDALLAL DJAMAL alias ÉKKÉ : Un parcours fulgurant et une chute brutale en Ligue de N'Djaména


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 1 Novembre 2025


MIDDALLAL DJAMAL, plus connu sous le surnom d’ÉKKÉ, est un entraîneur tchadien dont l'impact sur la ligue provinciale de N'Djamena lors de la saison 2024 mérite d'être retenu. Malgré un statut initial de technicien peu expérimenté, voire de simple "second" au sein de son club, il a su imposer son flair tactique et révéler plusieurs jeunes talents.


MIDDALLAL DJAMAL alias ÉKKÉ : Un parcours fulgurant et une chute brutale en Ligue de N'Djaména



  Sous sa direction, l'équipe a réalisé des performances impressionnantes, enregistrant 6 victoires, 1 match nul et une seule défaite en huit rencontres, totalisant 19 points.

 
Les résultats marquants incluent :
  • Victoire écrasante 5-0 contre Gazelle FC.
  • Triomphes 2-0 contre AS-Coton Tchad, Tourbillon FC, et Foullah Édifice.
  • Succès 2-1 contre RFC et AS-PSI.
  • Match nul 1-1 face à Galactik FC.
  • La seule défaite fut 1-0 contre Aiglons FC.
ÉKKÉ s'est imposé face à des entraîneurs chevronnés tels que Toukam Julien, Barkos ou Tahir Zakaria, en instaurant un jeu basé sur la rapidité, la précision des passes en profondeur et la discipline tactique. Des jeunes comme Yannick Ndjilabaye, Djoïta Frédéric, Mahamat Abakar, Ahmat Goukouni et Chandjim ont été révélés grâce à lui.
 

Chute brutale et espoir de retour

 
Cependant, son ascension fut brutalement interrompue : après une série de trois défaites consécutives, ÉKKÉ a été révoqué de son poste avant la fin de la saison.


Malgré cette fin prématurée, son impact sur le football de N'Djamena est indéniable, faisant renaître l'espoir dans les tribunes. Le texte conclut que, dans la tradition du football, cette chute n'est qu'une étape avant un retour futur, probablement plus fort et plus redouté.


