Tchad : Visite de travail du Premier Ministre Nigérien à N'Djamena pour la Commission Mixte de Coopération







Cette visite s’inscrit dans le cadre de la grande commission mixte de coopération entre la République du Tchad et la République du Niger, et témoigne de l’engagement commun des deux États à consolider leur coopération en matière de développement durable.





Accueilli au bas de l'avion par le Premier Ministre tchadien, le Premier Ministre nigérien Ali Lamine Zeine a reçu tous les honneurs protocolaires dus à son rang.





Après un entretien en tête à tête au salon d'honneur de l'aéroport, les deux hommes d'État se sont rendus au Ministère des Affaires Étrangères où ils ont co-présidé la cérémonie d'ouverture de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays.





Le Premier Ministre nigérien a salué l'excellence des relations entre les deux pays, traduisant l’amitié et la fraternité entre les deux peuples.





En retour, le Premier Ministre tchadien, Amb. ALLAH MAYE Halina, a souligné que cette visite traduit la volonté des Chefs d’État de renforcer les liens historiques et fraternels unissant les deux nations. Il a exprimé l'espoir que cette dynamique insufflera un nouvel élan aux relations tchado-nigériennes, notamment dans les domaines sécuritaire, climatique, scientifique et socio-économique.





Cette grande commission mixte de coopération jette ainsi les bases d'un rapprochement stratégique, porteur de perspectives renforcées pour une réponse coordonnée et efficace aux défis communs.