Tchad : Le Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé alerte sur l'insécurité alimentaire et les violences

La situation sécuritaire de la semaine a été passée au scanner par les membres du Conseil Provincial de Sécurité. La réunion visait à assurer une sécurité optimale à la population et à leurs biens, ainsi qu’à consolider les acquis de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.
Au cours des échanges, le Conseil a relevé :
- Deux cas d'assassinats cette semaine, dont celui d'un enfant ;
- Une alerte sur l'insécurité alimentaire qui menace la province ;
- Un appel à la prévention des conflits communautaires.