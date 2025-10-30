Tchad : Le Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé alerte sur l'insécurité alimentaire et les violences

Deux cas d'assassinats cette semaine, dont celui d'un enfant ;

Une alerte sur l'insécurité alimentaire qui menace la province ;

Un appel à la prévention des conflits communautaires.

La situation sécuritaire de la semaine a été passée au scanner par les membres du Conseil Provincial de Sécurité. La réunion visait à assurer une sécurité optimale à la population et à leurs biens, ainsi qu’à consolider les acquis de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.Au cours des échanges, le Conseil a relevé :Dans son allocution liminaire, le Délégué Général Adoum Moustapha Brahimi a souligné que la situation sécuritaire était sous contrôle, non sans appeler la population à la vigilance.Le Délégué Général a invité les leaders communautaires et les leaders religieux à mener une large campagne de sensibilisation et de prière pour une paix durable et un vivre-ensemble effectif entre les différentes couches de larovince.