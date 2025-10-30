Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé alerte sur l'insécurité alimentaire et les violences


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 31 Octobre 2025


Les membres du Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé se sont retrouvés ce vendredi 31 octobre 2025 à Laï pour évaluer la situation sécuritaire des personnes et de leurs biens. C’est le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, qui a présidé ladite réunion de sécurité.


  La situation sécuritaire de la semaine a été passée au scanner par les membres du Conseil Provincial de Sécurité. La réunion visait à assurer une sécurité optimale à la population et à leurs biens, ainsi qu’à consolider les acquis de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

 
Au cours des échanges, le Conseil a relevé :
  • Deux cas d'assassinats cette semaine, dont celui d'un enfant ;
  • Une alerte sur l'insécurité alimentaire qui menace la province ;
  • Un appel à la prévention des conflits communautaires.
Dans son allocution liminaire, le Délégué Général Adoum Moustapha Brahimi a souligné que la situation sécuritaire était sous contrôle, non sans appeler la population à la vigilance.
 

 

Le Délégué Général a invité les leaders communautaires et les leaders religieux à mener une large campagne de sensibilisation et de prière pour une paix durable et un vivre-ensemble effectif entre les différentes couches de la province.


