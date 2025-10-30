Clôture du premier Salon international des médias d’Afrique : un nouvel élan pour la presse africaine

Conçu comme un espace de convergence entre professionnels des médias, institutions publiques, partenaires techniques et acteurs du numérique, le SIMA vise à stimuler un dialogue constructif autour des défis, mutations et opportunités qui façonnent l’avenir du secteur de l’information et de la communication en Afrique.
Un espace d’échanges et d’innovation pour la presse africaine
Pendant cinq jours, les participants venus de divers pays du continent ont échangé sur les nouveaux modèles économiques et les perspectives d’évolution des médias africains. Les panels ont abordé plusieurs thématiques majeures :
- l’intégrité et la souveraineté de l’information dans un contexte d’insécurité,
- la transformation numérique et l’innovation,
- l’économie et la durabilité des médias,
- la place des femmes dans le secteur,
- la régulation et la modération des plateformes numériques,
- ainsi que la complémentarité entre médias classiques et médias en ligne.
Un rendez-vous continental salué par les acteurs du secteur
La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence des représentants des gouvernements du Sénégal, de la Gambie, du Tchad et de nombreux autres pays africains.
Le directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, a salué la qualité des échanges qui, selon lui, “constituent des bases solides pour accompagner la presse africaine dans ses défis présents et futurs”.
“Nous avons franchi une étape importante dans la consolidation de nos liens et dans la visibilité de nos médias à l’échelle africaine et internationale. Ce rendez-vous symbolise notre volonté commune de faire de la presse africaine un levier incontournable de développement, de démocratie et de progrès social”, a-t-il déclaré.
Il a appelé les acteurs du secteur à faire du SIMA un catalyseur de la renaissance de la presse africaine, au service de la vérité, de la liberté et du développement durable du continent.
Une forte participation et un engagement partagé
Selon le Comité de pilotage du SIMA, plus de 700 invités ont pris part à la cérémonie d’ouverture, et 3 500 participants ont assisté aux 14 panels organisés, soit une moyenne de 250 personnes par session.
Placée sous le thème « L’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias », cette première édition s’inscrit dans une démarche multilatérale et inclusive, visant à façonner un écosystème médiatique africain plus professionnel, innovant et résilient.
Le SIMA 2025, tenu du 27 au 30 octobre à Dakar, marque ainsi une étape importante dans la réflexion collective sur l’avenir de la presse africaine et son rôle dans la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale sur le continent.
Djimet Wiché, envoyé spécial
