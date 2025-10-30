Clôture du premier Salon international des médias d’Afrique : un nouvel élan pour la presse africaine

Un rendez-vous continental salué par les acteurs du secteur



La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence des représentants des gouvernements du Sénégal, de la Gambie, du Tchad et de nombreux autres pays africains.



Le directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, a salué la qualité des échanges qui, selon lui, “constituent des bases solides pour accompagner la presse africaine dans ses défis présents et futurs”.



“Nous avons franchi une étape importante dans la consolidation de nos liens et dans la visibilité de nos médias à l’échelle africaine et internationale. Ce rendez-vous symbolise notre volonté commune de faire de la presse africaine un levier incontournable de développement, de démocratie et de progrès social”, a-t-il déclaré.



Il a appelé les acteurs du secteur à faire du SIMA un catalyseur de la renaissance de la presse africaine, au service de la vérité, de la liberté et du développement durable du continent.



Une forte participation et un engagement partagé



Selon le Comité de pilotage du SIMA, plus de 700 invités ont pris part à la cérémonie d’ouverture, et 3 500 participants ont assisté aux 14 panels organisés, soit une moyenne de 250 personnes par session.



Placée sous le thème « L’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias », cette première édition s’inscrit dans une démarche multilatérale et inclusive, visant à façonner un écosystème médiatique africain plus professionnel, innovant et résilient.



Le SIMA 2025, tenu du 27 au 30 octobre à Dakar, marque ainsi une étape importante dans la réflexion collective sur l’avenir de la presse africaine et son rôle dans la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale sur le continent.



Djimet Wiché, envoyé spécial