Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Salamat trace sa voie vers un commerce rural plus inclusif grâce au projet RENFORT


Alwihda Info | Par - 1 Novembre 2025


Le Projet de Renforcement de l'Innovation dans l'Entrepreneuriat Agro-Pastoral des Jeunes et des Femmes du Tchad (RENFORT), antenne d'Aboudeïa, a organisé ce vendredi 31 octobre 2025 à Am-Timan un atelier de consultation et de validation du rapport de diagnostic des centres de collecte, des marchés à demi-gros et des pistes rurales dans la province du Salamat. La cérémonie a été présidée par Maab Mara, Secrétaire Général de ladite province.


Tchad : Le Salamat trace sa voie vers un commerce rural plus inclusif grâce au projet RENFORT


  Le Projet RENFORT est une initiative du Gouvernement tchadien, soutenue par ses partenaires techniques et financiers, notamment le FIDA et le Fonds Vert pour le Climat.
  Le Délégué Provincial en charge de l’Agriculture, Hamza Mahamat Zène, a précisé que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu la réalisation d’infrastructures rurales visant à :
  1. Désenclaver les bassins de production ;
  2. Faciliter l’accès des producteurs aux marchés ;
  3. Améliorer les conditions d’échange commercial dans les marchés à demi-gros et les centres de collecte.
 
En lançant officiellement l’atelier, Maab Mara a souligné que le développement de la province du Salamat ne saurait se faire sans une approche participative, inclusive et fondée sur des données concrètes.

 
Il a ajouté qu’ensemble, les acteurs ont l’opportunité de poser les bases d’un système logistique rural plus performant, au service des producteurs, des commerçants et de l’ensemble de la population du Salamat.

 
Les participants, venus des départements d’Aboudeïa et du Bahr-Azoum, se sont longuement penchés sur le rapport de diagnostic, qu’ils ont consulté et validé, assorti de recommandations concrètes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/10/2025

Tchad : Échanges fructueux entre le Premier Ministre et les représentants des médias internationaux sur le PND « Tchad Connexion 2030 »

Tchad : Échanges fructueux entre le Premier Ministre et les représentants des médias internationaux sur le PND « Tchad Connexion 2030 »

Tchad : des syndicats du secteur de l’éducation reconduisent leur grève pour deux semaines Tchad : des syndicats du secteur de l’éducation reconduisent leur grève pour deux semaines 31/10/2025

Populaires

Tchad : Visite de travail du Premier Ministre Nigérien à N'Djamena pour la Commission Mixte de Coopération

31/10/2025

Tchad : Le Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé alerte sur l'insécurité alimentaire et les violences

31/10/2025

Tchad : les chichas rouvrent progressivement à N'Djamena

31/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter