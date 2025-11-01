Tchad : Le Salamat trace sa voie vers un commerce rural plus inclusif grâce au projet RENFORT

Désenclaver les bassins de production ; Faciliter l’accès des producteurs aux marchés ; Améliorer les conditions d’échange commercial dans les marchés à demi-gros et les centres de collecte.

Le Projet RENFORT est une initiative du Gouvernement tchadien, soutenue par ses partenaires techniques et financiers, notamment le FIDA et le Fonds Vert pour le Climat.Le Délégué Provincial en charge de l’Agriculture, Hamza Mahamat Zène, a précisé que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu la réalisation d’infrastructures rurales visant à :En lançant officiellement l’atelier, Maab Mara a souligné que le développement de la province du Salamat ne saurait se faire sans une approche participative, inclusive et fondée sur des données concrètes.Il a ajouté qu’ensemble, les acteurs ont l’opportunité de poser les bases d’un système logistique rural plus performant, au service des producteurs, des commerçants et de l’ensemble de la population du Salamat.Les participants, venus des départements d’Aboudeïa et du Bahr-Azoum, se sont longuement penchés sur le rapport de diagnostic, qu’ils ont consulté et validé, assorti de recommandations concrètes.