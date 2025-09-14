Tchad : la Commune d'Abéché lance une campagne de salubrité contre le choléra

Placée sous le thème « Agissons ensemble pour vivre dans un environnement sain », cette initiative vise à promouvoir la propreté et l’hygiène dans un contexte marqué par la résurgence d’une épidémie de choléra. Elle met en avant l’importance de l’assainissement pour prévenir la propagation des maladies, en réduisant la présence de déchets et d’eaux stagnantes, sources de contamination.



L’événement a connu la participation du président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, ainsi que du maire de la ville, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya. Plusieurs institutions locales, associations et membres de la société civile se sont également mobilisés.



Les objectifs de cette campagne sont clairs : lutter contre la propagation du choléra et d’autres maladies liées à l’insalubrité ; améliorer la qualité de vie des habitants d’Abéché ; renforcer la mobilisation collective pour un cadre de vie sain et durable.