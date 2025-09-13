Tchad : La coordination des maires de N’Djamena en visite dans la ville blanche de Mao

À l’invitation de Mme Zara Bintou Mouta Mbodou, maire adjointe de la commune de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, la Coordination des maires des dix communes de N’Djamena est en visite depuis hier à Mao, la ville blanche. Cette mission s’inscrit dans le cadre des activités de la foire culturelle lancée le 11 septembre, mettant en valeur la gastronomie, l’artisanat et le patrimoine culturel du Kanem.



La délégation est composée des maires des arrondissements de N’Djamena, à l’exception des 2ᵉ et 8ᵉ arrondissements. Ce samedi, elle a été reçue par le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, M. Asseif Mahamat Assouni, ainsi que par le Préfet de Mao, à qui elle a présenté ses civilités.



Les membres de la délégation ont ensuite visité les ravins qui menacent la ville avant de participer à une opération de salubrité au marché central de Mao, témoignant ainsi de leur engagement en faveur de la propreté et du développement urbain.