TCHAD

Tchad : Le Médiateur de la République appelle les enfants du Tibesti à rejeter la violence et à choisir la paix


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Septembre 2025


Le Médiateur de la République, l’Ambassadeur Saleh Kebzabo, a lancé un vibrant appel patriotique à l’endroit des enfants du Tibesti, les exhortant à se considérer pleinement comme des Tchadiens et à ne pas céder aux influences de ceux qui cherchent à attiser la violence et à ramener le chaos dans la région.


Tchad : Le Médiateur de la République appelle les enfants du Tibesti à rejeter la violence et à choisir la paix
Cet appel s’inscrit dans le prolongement de la signature, le 31 août 2025 à Tougui, d’un accord additionnel de paix entre le Mouvement pour l’Alternance et la Démocratie au Tchad (MADAT) et le Comité d’Auto-Défense de Yoroguel, sous l’impulsion du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Ce nouvel engagement vise à renforcer la stabilité et la réconciliation nationale dans le Tibesti, longtemps marqué par des tensions récurrentes.

Un appel à l’unité et à la responsabilité

Le Médiateur a souligné que le Tibesti fait partie intégrante du Tchad et que ses habitants ne doivent pas se sentir marginalisés. « Les filles et fils du Tibesti doivent s’approprier les efforts engagés par l’État pour ramener la stabilité et consolider l’unité nationale », a-t-il déclaré, dénonçant les manipulations et discours de haine qui fragilisent la cohésion sociale.

Il a également rappelé que les forces récemment déployées dans la province n’ont pas vocation à cibler les populations civiles mais à garantir l’autorité de l’État et la sécurité des habitants.

La paix, condition du développement

Insistant sur l’importance du dialogue, Saleh Kebzabo a invité toutes les parties prenantes à privilégier des solutions pacifiques, affirmant que la paix demeure « la clé de tout développement durable ». Il a mis en garde contre toute tentative visant à détourner l’opinion publique, martelant que « la vie humaine est sacrée et qu’aucune opération militaire ne saurait être menée contre les civils ».

Enfin, le Médiateur a encouragé les jeunes du Tibesti à rejeter les appels à la violence et à s’engager dans une dynamique de réconciliation et de solidarité nationale, condition essentielle pour bâtir un Tchad plus juste et prospère.


