Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass


Alwihda Info | Par Hissein Ngaré - 5 Novembre 2025


Dans un élan de solidarité et de soutien à l’éducation, l’Association pour l’Épanouissement de la Femme (ASSEF), en collaboration avec la Mairie d’Amdjarass, a organisé ce 4 novembre 2025 une cérémonie de remise de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires, collèges et lycées de la localité.


Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass
Placée sous le thème  « Sous le signe de la solidarité et du soutien à l’éducation de nos enfants pour un avenir meilleur », cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’association de contribuer activement à la promotion de l’éducation et à la réduction des inégalités scolaires, notamment au sein des familles les plus vulnérables.

La cérémonie a été présidée par M. Tarynouba Benjamin, Secrétaire général de la province de l’Ennedi-Est, en présence de plusieurs autorités administratives, municipales et coutumières, ainsi que des enseignants, parents d’élèves et élèves bénéficiaires.

Dans son discours, la Présidente de l’AEF, Mme Zara Djardjar, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette initiative solidaire : « L’éducation est le socle d’un avenir prometteur. En soutenant nos enfants, nous investissons dans le développement durable de notre communauté et de notre pays », a-t-elle déclaré.

Le Secrétaire général de la province de l’Ennedi-Est a salué ce geste noble et responsable, tout en appelant à poursuivre ce genre d’actions citoyennes qui participent à la formation et à l’épanouissement de la jeunesse tchadienne.

Les élèves bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers les donateurs et les organisateurs pour ce soutien matériel, qui vient alléger la charge des parents à la veille de la rentrée scolaire.

Par cette action, l’Association pour l’Épanouissement de la Femme réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, de l’égalité des chances et du développement communautaire à Amdjarass et dans toute la province de l’Ennedi-Est.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/11/2025

Tchad : le coordinateur d'une société de sécurité poursuivi pour détournement de 144 millions de FCFA

Tchad : le coordinateur d'une société de sécurité poursuivi pour détournement de 144 millions de FCFA

Tchad : surcharge électrique à N'Djamena, un opérateur économique voit ses projets menacés Tchad : surcharge électrique à N'Djamena, un opérateur économique voit ses projets menacés 04/11/2025

Populaires

La BAD et la Guinée équatoriale signent un accord de financement de 58 millions d'euros pour l'inclusion et l’emploi des jeunes

04/11/2025

Tchad : à N'Djamena, les murs de la richesse et l’érosion de la solidarité sociale

05/11/2025

Tchad : rencontre entre le Conseil provincial, les élus locaux et les délégués provinciaux à Massakory

05/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter