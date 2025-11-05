Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass

Placée sous le thème « Sous le signe de la solidarité et du soutien à l’éducation de nos enfants pour un avenir meilleur », cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’association de contribuer activement à la promotion de l’éducation et à la réduction des inégalités scolaires, notamment au sein des familles les plus vulnérables.



La cérémonie a été présidée par M. Tarynouba Benjamin, Secrétaire général de la province de l’Ennedi-Est, en présence de plusieurs autorités administratives, municipales et coutumières, ainsi que des enseignants, parents d’élèves et élèves bénéficiaires.



Dans son discours, la Présidente de l’AEF, Mme Zara Djardjar, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette initiative solidaire : « L’éducation est le socle d’un avenir prometteur. En soutenant nos enfants, nous investissons dans le développement durable de notre communauté et de notre pays », a-t-elle déclaré.



Le Secrétaire général de la province de l’Ennedi-Est a salué ce geste noble et responsable, tout en appelant à poursuivre ce genre d’actions citoyennes qui participent à la formation et à l’épanouissement de la jeunesse tchadienne.



Les élèves bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers les donateurs et les organisateurs pour ce soutien matériel, qui vient alléger la charge des parents à la veille de la rentrée scolaire.



Par cette action, l’Association pour l’Épanouissement de la Femme réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, de l’égalité des chances et du développement communautaire à Amdjarass et dans toute la province de l’Ennedi-Est.