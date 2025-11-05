Alwihda Info
TCHAD

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Novembre 2025


Le bilan est de 33 morts, selon N'Djamena Actu.


Le puits à l'origine du conflit meurtrier à Dibébé. © DR
À la suite du conflit meurtrier du 4 novembre 2025 à Dibébé, dans la province de Hadjer-Lamis, le gouvernement tchadien a dépêché une mission ministérielle conduite par Limane Mahamat, Ministre de l’Administration du Territoire, accompagnée du Ministre de la Sécurité publique et du Ministre de la Justice.

Cette délégation a pour mission de faire la lumière sur les causes du conflit, établir les responsabilités et préparer les poursuites judiciaires contre les auteurs.

Sur place, elle a procédé au désarmement des deux communautés impliquées et à une évaluation de la situation.

Les affrontements, qui ont opposé deux communautés voisines du Barh El-Gazel et du Hadjer-Lamis, ont fait plusieurs morts et blessés.

Le Gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes et réaffirmé sa détermination à préserver la paix et la cohésion sociale.


