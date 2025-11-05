Les Sao féminines célébrées à N’Djamena après leur triomphe au Maroc

La Fédération tchadienne de football association (FTFA) a organisé, en l’honneur des Sao version féminine, un banquet à l’hôtel Radisson Blu, après leur sacre au tournoi Unites Women Series tenu au Maroc.



Le président de la Fédération, Tahir Oloy Hassan, a salué à cette occasion un exploit « historique » des joueuses, qui « restera gravé dans les mémoires ».



La capitaine de l’équipe, Kaltouma Djamen Béatrice, a pour sa part sollicité le soutien constant du public tchadien, déclarant : « Si nous tombons, nous devons nous relever ensemble. »