SPORTS

Les Sao féminines célébrées à N’Djamena après leur triomphe au Maroc


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 5 Novembre 2025



La Fédération tchadienne de football association (FTFA) a organisé, en l’honneur des Sao version féminine, un banquet à l’hôtel Radisson Blu, après leur sacre au tournoi Unites Women Series tenu au Maroc.

Le président de la Fédération, Tahir Oloy Hassan, a salué à cette occasion un exploit « historique » des joueuses, qui « restera gravé dans les mémoires ».

La capitaine de l’équipe, Kaltouma Djamen Béatrice, a pour sa part sollicité le soutien constant du public tchadien, déclarant : « Si nous tombons, nous devons nous relever ensemble. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
