SPORTS

CAN 2025 : Les Lions Indomptables font le plein d'énergie à Agadir


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


À quelques heures du coup d'envoi de la CAN Maroc 2025, la tanière des Lions Indomptables affiche complet. Avec l'arrivée ce dimanche de Christian Kofane, le sélectionneur dispose désormais de ses 28 guerriers pour entamer la conquête d'un nouveau sacre continental.


CAN 2025 : Les Lions Indomptables font le plein d'énergie à Agadir


 

Une première séance sous le signe de l'efficacité


Le premier galop d'essai sur la pelouse naturelle du stade d’Anza a duré 70 minutes. L'accent a été mis sur la fluidité technique et la circulation rapide du ballon. L'ambiance, bien que détendue, a laissé place à une saine rivalité lors de la mini-opposition finale, où l'équipe menée par Nouhou Tolo s'est imposée de justesse (6-5) contre celle de Gerzino Nyamsi.





Kofane, la dernière pièce du puzzle

 

Le ralliement de Christian Kofane ce dimanche 21 décembre est la bonne nouvelle du jour. Sa présence permet au staff médical et technique de valider l'état de forme global de l'équipe. L'infirmerie étant vide, le Cameroun entame sa compétition avec un effectif à 100% de ses capacités.




Derniers réglages avant le Jour-J

 

Ce dimanche soir à 18h, les Lions effectueront une séance cruciale de mise en place tactique. Une partie de cet entraînement sera ouverte aux médias, permettant aux supporters de capter les dernières images des Lions avant le grand saut dans l'arène marocaine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


