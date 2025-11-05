Afrique : Afreximbank plaide pour le renforcement des capacités de financement du commerce

Lors de l’ouverture du 25ème séminaire d’Afreximbank sur le financement du commerce (ATFS) qui se tient à Abidjan, Mme Gwen Mwaba, directrice générale d’Afreximbank, en charge du Financement du commerce et des services bancaires correspondants a plaidé en faveur du renforcement des capacités de financement du commerce et de la collaboration entre les institutions financières africaines afin d’accélérer la croissance inclusive et durable à travers le continent.



« L’Afrique est dotée d’importantes ressources naturelles telles que les minéraux, les hydrocarbures, les produits agricoles et d’un éventail croissant de possibilités à valeur ajoutée dans les domaines de l’énergie, des métaux et de la logistique. Ces ressources présentent un immense potentiel de développement lorsqu'elles sont financées de manière responsable, efficace et avec une gestion rigoureuse des risques.



Pour traduire ce potentiel en résultats tangibles, nous avons besoin de banques et d’institutions financières qui soient non seulement conscientes des risques, mais aussi structurellement compétentes », a déclaré Mme Mwaba. Elle a souligné le rôle crucial des professionnels de la finance qualifiés dans la construction de l'avenir du commerce africain et l'importance du renforcement des capacités pour transformer les abondantes ressources naturelles et humaines du continent en un développement économique concret.



« Des banquiers bien formés, dotés de capacités sophistiquées de structuration des transactions, peuvent adapter le financement aux chaînes de valeur à forte intensité de capital et aligner le financement des projets sur les besoins de développement local et les sauvegardes environnementales », a poursuivi Mme Mwaba.



« Le financement du commerce fondé sur la confiance, l’évaluation des risques et la liquidité reste la pierre angulaire du commerce, de l’investissement et de la création d’emplois. Notre tâche collective est de veiller à ce que cette ressource vitale soit acheminée de manière fiable vers les entreprises qui en ont besoin et que ses avantages soient largement partagés ».